Оставката на Румен Радев:

Русия удари фатално автобус в Херсон, Украйна порази сграда с руски военни и система "Оса" (ВИДЕО)

30 януари 2026, 15:45 часа 476 прочитания 0 коментара
Русия удари фатално автобус в Херсон, Украйна порази сграда с руски военни и система "Оса" (ВИДЕО)

Руски обстрел удари центъра на южния украински град Херсон около обяд на 30 януари, като уби шофьора на градски автобус и рани петима други цивилни, обяви областната прокуратура. Около 12 ч. киевско време руските войски са обстреляли с артилерия града. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че един от снарядите е ударил пътя и шрапнелът е повредил превозното средство. Губернаторът Олександър Прокудин добави, че двама от ранените са в критично състояние, а други трима са в умерено състояние.

„В средата на деня руснаците умишлено атакуваха автобус, превозващ хора в Херсон“, каза Прокудин.

Още: Украйна изгражда още 12 подземни болници в Херсонска област

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След атаката е започнало досъдебно разследване за извършване на военно престъпление, довело до смъртта на човек (част 2 от член 438 от Наказателния кодекс на Украйна). "Прокурорите, заедно с полицейските следователи, предприемат всички необходими мерки за регистриране и документиране на военните престъпления, извършени от военнослужещи на Руската федерация", се казва в изявлението на прокуратурата на област Херсон.

Руските сили все по-често използват дронове, за да атакуват цивилни в районите на фронтовата линия, особено в Херсон, където местните власти съобщават за почти ежедневни удари с FPV дронове по превозни средства и пешеходци. Артилерийските удари са по-редки, но могат да бъдат по-опустошителни.

Още: Руснаците обстреляха родилен дом в Херсон (ВИДЕО)

През август 2025 г. руски дрон удари автобус в района на Херсон, като уби двама души и рани девет други, припомня Kyiv Independent.

Атаката сега идва в момент, в който Русия и Украйна преговарят за мир с посредник САЩ, като се очаква разговорите да продължат на 1 февруари. Също така се появиха полемики около изявлението на Москва, че няма да атакува енергийни обекти в Киев и други градове: Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни.

Още атаки в Украйна - по американска компания

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е предприела балистична ракетна атака срещу складове на американска компания в региона на Харков.

"Ударите с дронове по жилищни райони в градовете също продължават. Балистична ракета беше използвана и срещу региона на Харков – складове с обикновена гражданска продукция бяха повредени, а това е американска компания", бяха точните му думи.

По-рано спасителите съобщиха, че руските сили са нанесли ракетен удар по склад на гражданско предприятие в предградие на Харков, което е причинило голям пожар, обхващащ повече от 5000 квадратни метра. Сградите са претърпели значителни щети. Предварителните доклади не сочат да има жертви. Повече от 80 спасители и 20 единици оборудване на Държавната служба за извънредни ситуации са се включили в справянето с последствията от руския удар.

Още: Кремъл със смехотворно обяснение за среща Путин-Зеленски. Иран може да провали преговорите

Според Зеленски в Запорожие дронове „Шахед“ също са нанесли удари по един от районите на града. Атаките с FPV безпилотни апарати срещу Херсон и градовете в региона на Днепропетровск продължават почти денонощно, като най-тежките удари са по Никопол, добави той. Ситуацията е трудна още в граничните райони на областите Чернигов, Суми и Харков.

Удари срещу руски военни и военна техника

Същевременно се появиха кадри, за които се твърди, че показват как украински самолет МиГ-29 нанася въздушен удар по сграда, използвана от руски военнослужещи в Тьоткино, Курска област на Руската федерация. Сградата е била разрушена, твърдят украински източници.

Украинските сили са нанесли удари и по руска ракетна система "земя-въздух" „Оса“ и поредица от логистични обекти в окупираната част на Запорожка област през изминалия ден, обяви Генералният щаб на украинската армия. Системата „Оса“ е била ударена в близост до селището Семеновка. Според оценки от отворени източници стойността на една такава система възлиза на 10 милиона долара, в зависимост от модела.

Украинските войски също са нанесли удари по ремонтна база на руска отделна бригада за специални операции близо до Токмак, складове на артилерийски полк близо до Охримовка и съоръжения, свързани със 76-а въздушнодесантна дивизия на Русия близо до Кириловка, се посочва в изявлението на украинския генщаб.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия автобус Харков Курск война Украйна Херсон руски обстрел руска ПВО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес