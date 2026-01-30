Русия удари фатално автобус в Херсон, Украйна порази сграда с руски военни и система "Оса" (ВИДЕО)

Руски обстрел удари центъра на южния украински град Херсон около обяд на 30 януари, като уби шофьора на градски автобус и рани петима други цивилни, обяви областната прокуратура. Около 12 ч. киевско време руските войски са обстреляли с артилерия града. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че един от снарядите е ударил пътя и шрапнелът е повредил превозното средство. Губернаторът Олександър Прокудин добави, че двама от ранените са в критично състояние, а други трима са в умерено състояние.

„В средата на деня руснаците умишлено атакуваха автобус, превозващ хора в Херсон“, каза Прокудин.

Russian forces shelled Kherson around 12:00, hitting public transport carrying civilians, according to local officials. The driver was killed and five people were injured with wounds of varying severity. #Ukraine pic.twitter.com/JzdY3qC24F — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

Още: Украйна изгражда още 12 подземни болници в Херсонска област

🚨You can watch on video just how badly Russians want "peace"



This is a passenger bus in Kherson shelled by Russians. The vehicle was hit while driving on the road — a projectile struck the roadway, and shrapnel wounded and killed innocent people who had done nothing wrong.… pic.twitter.com/trgtdedqjx — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2026

След атаката е започнало досъдебно разследване за извършване на военно престъпление, довело до смъртта на човек (част 2 от член 438 от Наказателния кодекс на Украйна). "Прокурорите, заедно с полицейските следователи, предприемат всички необходими мерки за регистриране и документиране на военните престъпления, извършени от военнослужещи на Руската федерация", се казва в изявлението на прокуратурата на област Херсон.

Руските сили все по-често използват дронове, за да атакуват цивилни в районите на фронтовата линия, особено в Херсон, където местните власти съобщават за почти ежедневни удари с FPV дронове по превозни средства и пешеходци. Артилерийските удари са по-редки, но могат да бъдат по-опустошителни.

Още: Руснаците обстреляха родилен дом в Херсон (ВИДЕО)

През август 2025 г. руски дрон удари автобус в района на Херсон, като уби двама души и рани девет други, припомня Kyiv Independent.

Атаката сега идва в момент, в който Русия и Украйна преговарят за мир с посредник САЩ, като се очаква разговорите да продължат на 1 февруари. Също така се появиха полемики около изявлението на Москва, че няма да атакува енергийни обекти в Киев и други градове: Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни.

Още атаки в Украйна - по американска компания

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е предприела балистична ракетна атака срещу складове на американска компания в региона на Харков.

President Zelensky said Russia launched a ballistic missile attack on warehouses of an American company in the Kharkiv region. #Ukraine pic.twitter.com/ol48EB3IPD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

"Ударите с дронове по жилищни райони в градовете също продължават. Балистична ракета беше използвана и срещу региона на Харков – складове с обикновена гражданска продукция бяха повредени, а това е американска компания", бяха точните му думи.

По-рано спасителите съобщиха, че руските сили са нанесли ракетен удар по склад на гражданско предприятие в предградие на Харков, което е причинило голям пожар, обхващащ повече от 5000 квадратни метра. Сградите са претърпели значителни щети. Предварителните доклади не сочат да има жертви. Повече от 80 спасители и 20 единици оборудване на Държавната служба за извънредни ситуации са се включили в справянето с последствията от руския удар.

Още: Кремъл със смехотворно обяснение за среща Путин-Зеленски. Иран може да провали преговорите

Според Зеленски в Запорожие дронове „Шахед“ също са нанесли удари по един от районите на града. Атаките с FPV безпилотни апарати срещу Херсон и градовете в региона на Днепропетровск продължават почти денонощно, като най-тежките удари са по Никопол, добави той. Ситуацията е трудна още в граничните райони на областите Чернигов, Суми и Харков.

Удари срещу руски военни и военна техника

Същевременно се появиха кадри, за които се твърди, че показват как украински самолет МиГ-29 нанася въздушен удар по сграда, използвана от руски военнослужещи в Тьоткино, Курска област на Руската федерация. Сградата е била разрушена, твърдят украински източници.

A Ukrainian MiG-29 carried out an airstrike on a building used by Russian conscripts in Tyotkino, Kursk region. The structure was destroyed. pic.twitter.com/6vfviepTsN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

Украинските сили са нанесли удари и по руска ракетна система "земя-въздух" „Оса“ и поредица от логистични обекти в окупираната част на Запорожка област през изминалия ден, обяви Генералният щаб на украинската армия. Системата „Оса“ е била ударена в близост до селището Семеновка. Според оценки от отворени източници стойността на една такава система възлиза на 10 милиона долара, в зависимост от модела.

A Russian OSA air defense system was damaged beyond repair. #Ukraine pic.twitter.com/tG08xrdIUq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

Украинските войски също са нанесли удари по ремонтна база на руска отделна бригада за специални операции близо до Токмак, складове на артилерийски полк близо до Охримовка и съоръжения, свързани със 76-а въздушнодесантна дивизия на Русия близо до Кириловка, се посочва в изявлението на украинския генщаб.