12 август 2025, 07:13 часа 582 прочитания 0 коментара
"Държавата лети към фалит": Ужасни данни за българската промишленост

"Индустриалното производство в България пада на годишна база за 28-ми път в последните 30 месеца. За юни с цели 8.2 процента. Докато държавата покрива разходите си с рекордни заеми, частният сектор продължава да стагнира и да губи конкурентоспособност. Главна причина е липсата на хора и нарастващите разходи. Всеки опит за реформа (а те не са много) се потушава от популистки писъци. И ще я караме така, докато няма воля за промени". Това написа в публикация във Facebook финансистът Владислав Панев. Той беше заместник-председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната – Демократична България".

Показателни и в подкрепа на думите му са данните специално за българския износ за Германия. Германският пазар е основният за българската индустрия и промишелност. През юни износът ни за Германия е намалял с 19,4 на сто на годишна база до 499 млн. евро (620 млн. евро година по-рано). Дори Русия е с по-малко понижение от България на износа за Германия - 17,3 на сто, а срещу Руската федерация действат редица санкции на ниво ЕС, отделно тя води вече 3,5 години безуспешна и ужасно кървава война в Украйна т.е. руската икономика не работи на нормална база, а изключително е насочена към военното дело - Още: Българският износ за Германия продължава да се свива сериозно

В отговорите под публикацията на Панев има мрачни прогнози тип "държавата лети към фалит".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
