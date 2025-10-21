Руските депутати, които внесоха законопроект за нови основания за лишаване от свобода на 14-годишни граждани на Руската федерация, изпратиха децата си да живеят и учат в чужбина – предимно в "неприятелски" страни от НАТО. Припомняме, че в руската държавна дума бе внесен законопроект за увеличаване на наказанията за саботаж и участие в него. Те приравняват диверсионните престъпления с терористичните престъпления. Предлага се премахване на давността за тях, забрана на условните присъди и наказването им от 14-годишна възраст (в момента саботажът може да бъде преследван от 16-годишна възраст, а от 14-годишна възраст само за определени тежки престъпления – тероризъм, убийство и др.).

Подкрепилите

419 депутати (от 450) подкрепиха измененията, като подчертаха, че това е проект от особено национално значение. След като проучи подписите под документа, изданието "Можем объяснить" откри няколко членове на парламента, чиито потомци не са изложени на риск от руско правосъдие: те отдавна са изпратени в чужбина да учат и живеят. Ето кои са те:

Вячеслав Фетисов

Хокеистът и настоящ член на парламента е живял в Съединените щати 13 години, където е родена и израснала дъщеря му Анастасия-Александра. В момента тя живее в Ню Йорк - патриотичният член на парламента никога не я е върнал в родината ѝ.

Ирина Роднина

Дъщерята на Роднина, Алена Минковская, също живее във враждебна Америка. Тя се премества там със семейството си на четиригодишна възраст. След като завършва, решава да остане в Съединените щати и работи в телевизията. Минковская осъжда нападението срещу Украйна.

The invasion of a sovereign country and the brutal targeting and killing of civilians is barbaric and is not only physically shattering Ukraine, but also the lives of millions of people. I am in awe of the bravery of Ukrainians fighting for their home. — Alyona (@AlyonaMink) March 22, 2022

Александър Ремезков

Синът му Степан е учил в университета Хофстра, американско бизнес училище, а преди това е завършил Военната академия Вали Фордж. Другите деца на депутата също са получили образование в чужбина – синът Николай (в колежа Малвърн, частно училище във Великобритания) и дъщеря Мария (в спортно училище в Австрия).

Алексей Чепа

Синът на Чепа, Даниил, стана собственик на вила за 15 милиона евро в Испания на 22-годишна възраст. Фондацията за борба с корупцията (ФБК) твърди, че семейството на депутата живее в къщата. Даниил също така има британско гражданство. Дъщерята на Чепа, Анастасия, е бенефициент на британска компания, която продава луксозни стоки и скъпи аксесоари.

Леонид Симановски

Дъщеря му, Светлана, отдавна живее в Швейцария. Заедно с милиардера Леонид Михелсон, близък до Путин, тя е съсобственик на Levit LLC, която контролира компаниите на ПАО "Новатек". Самият Симановски е бил председател на съвета на директорите на "Новатек".

