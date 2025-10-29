Руски самолет е прехванат над Балтийско море, дронове прелетяха над военна база в Белгия

Полски изтребители са пресекли във вторник (28 октомври) руски самолет, който е летял на разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море без подаден план за полета и с изключен транспондер, съобщи полската армия днес, 29 октомври. Страните от източния фланг на НАТО са в състояние на повишена готовност за потенциални нарушения на въздушното пространство от септември, когато три руски военни самолета влязоха в небето над Естония за 12 минути, а преди това около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

Полски изтребители пресекли самолет Ил-20, като той не е нарушил полското въздушно пространство, заяви Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Яцек Горишевски, говорител на оперативното командване на полската армия, каза пред частната телевизия TVN24, че инцидентът показва, че Варшава е "бдителна, за да гарантира, че въздушното ни пространство не се нарушава". Думите му предаде агенция Reuters.

Дронове над военна база в Белгия

Няколко дрона са били забелязани над военна база в Белгия в събота вечер и отново - през нощта, което е предизвикало опасения за сигурността, потвърди в сряда министърът на отбраната Тео Франкен. "Нашият пост в Марш-ан-Фамен забеляза няколко дрона над важни части от щаба на нашата армейска бригада в събота вечер в продължение на дълъг период от време. Това не беше дело на аматьори, а на опитни пилоти на дронове", написа той в социалната мрежа X.

Министърът добави, че полицията и Общата служба за разузнаване и сигурност разследват този „тревожен инцидент“ над базата, намираща се на около 113 километра югоизточно от Брюксел. "Летенето с дронове над военни квартали е абсолютно забранено. Трябва да сме в състояние да ги сваляме от въздуха", каза той.

Снимка: iStock

Франкен потвърди пред фламандския ежедневник Het Laatste Nieuws, че „по това време е имало четири или пет дрона“, като подчерта чувствителността на района: "Нашите основни военни казарми и критична инфраструктура се намират там".

Инцидентът е третият скорошен случай на дронове в близост до белгийски военни обекти след по-ранни наблюдения в лагера Елсенборн в източните кантони.

Произходът на дроновете остава неясен. Въпреки че има спекулации за руско участие, Франкен заяви пред вестника, че това не може да бъде потвърдено. „Мога да кажа, че това са лица със злонамерени намерения. Не става въпрос за някое пакостливо дете, което се забавлява с дрона си над казармата. Това беше явно организирана операция срещу сърцето на нашата армия... Те търсеха важна информация за критичната инфраструктура, намираща се във военната зона", каза той, цитиран от Анадолската агенция.

Франкен призова също така за въвеждането на оръжия като мрежи за дронове и пушки против безпилотни апарати, като отбеляза, че някои такива средства съществуват, но са базирани във военновъздушните бази и служат главно за защита на самолетите.

