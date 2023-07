Руски вицепремиер: Част от Кримския мост не подлежи на възстановяване (ВИДЕО)

Вицепремиерът Марат Хуснулин, който бе изпратен на място да огледа пораженията от взрива, заяви във видео, че част от участъка към Керч е напълно разрушен и не подлежи на възстановяване. По думите му той ще трябва да бъде демонтиран.

„Разгледах всичко заедно с проектантите, със строителите – виждам, че не може да се възстанови. Втората част от подпората на участъка се е изместила на 70-80 см от позицията си, но сега има технически възможности за укрепването й“, каза той.

Според Хуснулин ремонтът вече е започнал, като се предвиждало изграждане на временна секция от 250 метра. Предвижда се и движението по Кримския мост първоначално да бъде пуснато на реверсивен режим в едното платно.

Russian vice-PM Khusnullin reported to Putin about the state of the damaged Kerch Bridge. Putin took careful notes.



According to Khusnullin,



◾️ One structure of the vehicle part is destroyed and cannot be repaired. One railway track is slightly damaged.



◾️ Two way traffic is… pic.twitter.com/ahlQsPRWCV