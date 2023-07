Руски войници викат Путин на помощ и бързо се отричат, били полудели (ВИДЕО)

Дават ни вода веднъж месечно, по 5 литра на човек. Нямаме достатъчно превозни средства, припаси, дори инструменти за копаене на окопи. Пратките от наши роднини не стигат до нас. Няма заплати. Има пренебрегване на Вашите заповеди за почивка на военнослужещите поне веднъж на 6 месеца – бием се вече 10 месеца. Това са само част от оплакванията към Путин на мобилизирани от Република Удмуртия, които служат в 96-ти полк на руската армия.

Това видео беше заснето в момента на психическа умора, възникнала заради присъствие в зоната на "специалната военна операция" без почивка. Всичко ни дават, няма оплаквания – това е следващото видео от полка, което явно подсказва как са се развили нещата след първото. То вече липсва при първоизточника:

Servicemen of the Russian 96th Regiment recorded a confident address to Putin complaining about the lack of water and clothing supply, accusing the command of not providing the necessary rest.



A few moments later they removed the video and recorded an "apology" saying they are… pic.twitter.com/S4N3tkj43h