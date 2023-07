„Беше ни казано от генерал-лейтенант Жаров, че просто ще ни очистят, ако не тръгнем в атака“, оплакват се военните от поделение № 78064 (85-та бригада, 3-ти батальон) като добавят, че след отказа си са били затворени в изоставена сграда в Светлодарск, а след като изпратили жалба били отпратени в Лисичанск.

"За неизпълнение на заповедта командирът на батальона ни заплаши с разстрел. Заповедта на 3-ти батальон не е изпълнена, тъй като нямаме материално обезпечение. Изпратиха ни при Бахмут без боеприпаси, без артилерийско прикритие - като пушечно месо на неразминирано поле, с пиян ротен командир. Няма връзка, няма път за евакуация. В момента се намираме в Светлодарск в неизвестна сграда, повече от 50 човека сме. В същото време генерал-лейтенант Жаров ни каза, че просто ще бъдем очистени, ако не тръгнем в атака, има много заплахи срещу нас, различни. Ние не отказваме да служим, но искаме да сме в друго поделение. Ние сме прости работници, честно отдадохме дълга си към родината, живяхме на фронтовата линия почти 11 месеца. Молим ви да подведете под отговорност лицата, замесени в неспазването на правата и свободите на военнослужещите", казват военните.

Rashist mobiks in Bakhmut refused to complete "suicide orders" and are now threatened with shooting by their leadership. The men hit all bingo cards: terrible commanders, no ammo, no artillery and aviation support, delays in payments, and no rotation or rest:



