Руски войник, признал за убийството на цивилен в Украйна, получи в Русия присъда за "фейк за руската армия"

Хабаровският гарнизонен военен съд призна Фролкин за виновен по параграфи "б" и "г" на част 2 на чл. 207.3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (за разпространение на „фалшификати“ за руската армия от група лица с користни мотиви). Не е известно как в обвинението се обосновават "користните подбуди".

За това съобщават изданията "Важни истории" и "Сибир. Реалии", позовавайки се на свои кореспонденти, присъствали в залата на съда.

През август 2022 г. Фролкин, който е участвал във военните действия в Украйна в 64-та мотострелкова бригада на руските сухопътни войски, призна пред журналистите на "Важини истории", че е ограбил и убил цивилен в село Андреевка , Киевска област (селото бе окупирано през февруари-март 2022 г.). Той освен това е назовал и имената на командирите, наредили екзекуцията на цивилни.

През декември 2022 г. в Русия срещу него е било образувано дело за "военен фалшификат".

В Украйна обаче Фролкин е обвинен в нарушаване на законите и обичаите на войната (част 2 на член 438 от Наказателния кодекс на Украйна) като може да получи и доживотна присъда, информира руската служба на BBC.

