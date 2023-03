ВИДЕО: Как се сваля руски Су-24 - от игла до конец

Целият процес с изстрелването на ракета от една от украинските позиции и обезвреждането на бомбардировача е заснет от операторите. Един от украинските защитници отбелязва, че разполагат с радари, които често предупреждават за приближаването на вражеските самолети, но това не винаги е възможно, така че се налага и да се разчита на "това, което сам виждаш".

"Те летят с висока скорост и понякога става така, че първо стреляш по тях и чак след това чуваш звука от приближаването им. Ние стреляме по тях, те стрелят по нас, после вече обръщат в обратна посока и чак тогава идва звукът."

