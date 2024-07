Руснаци наемат маргинализирани хора в Украйна, за да палят автомобили на ВСУ (ВИДЕО)

Със задача да палят автомобили на ВСУ руснаци наемат украински маргинализирани граждани. Руските агенти набират извършителите чрез месинджър или Darknet, като обещават да платят за палеж, предаде NEXTA.

Такива престъпления станаха масови. Палежи имаше в Харков, Ровно и Виница, но най-вече в Одеса. За две седмици в града бяха запалени 7 коли.

Руснаци представят видеозаписите с палежи като действия на "проруски ъндърграунд". Няколко извършители вече са задържани в различни украински градове.

