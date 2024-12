САЩ посочиха Путин заради отвличане на украински деца. Добри новини за Украйна от фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доклад, изготвен от Държавия департамент на САЩ и от екип от университета Йейл, категорично показва, че ролята на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин именно в "депортация" на деца от Украйна е много значима. Точно заради това Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на Путин, както и на руския омбудсман по детските въпроси Мария Лвова-Белова.

Докладът е обхванал 314 случая на депортация на украински деца от окупираните от руснаците украински земи. Използвани за целта са руски военни самолети и самолети, които лично администрацията на Путин контролира и управлява. Приоритет са били украинчета-сираци и повечето от тях моментално са пратени в приемни семейства в Русия. Най-вероятно повечето и дори всички такива депортирани деца бързо-бързо са натурализирани като руски граждани, гласи едно от заключенията на доклада. Тези деца са принудени да преминават през програми на "руско патриотично възпитание и образование" - по същество, промиване на мозъци в полза на кървавия режим на Путин.

В доклада са изследвани 314 случая, за които са събрани достоверни данни, но със сигурност става въпрос за много повече. Украинските власти изчисляват, че около 20 000 украински деца са били отвлечени в Русия и едва около 5% са върнати. Новият доклад е основен акцент в традиционния дневен обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Междувременно, държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен отново призова Украйна да мисли и действа за мобилизация на по-млади мъже – от 18-годишна до 25-годишна възраст. В момента по закон в Украйна на мобилизация подлежат мъже от 25 години нагоре – беше направена промяна, защото преди старта на пълномащабната война с Русия възрастовата граница беше 27 години и нагоре. Позицията на украинския президент Володимир Зеленски е, че няма смисъл, докато няма достатъчно доставени от Запада оръжие и военно оборудване – той посочи наскоро, че от 10 нови украински бригади, които са формирани с персонал, само 2,5 са напълно оборудвани с необходимото и посочи като причина бавните оръжейни доставки от западните съюзници. В това отношение Блинкен изрази задоволство как се разпределят разходите за помощта за Украйна между САЩ и другите партньори от НАТО, предаде "Европейска правда". "Общо Съединените щати са предоставили на Украйна 102 милиарда долара помощ, а нашите партньори са предоставили 158 милиарда долара. Това е най-добрият пример за споделяне на финансовата тежест, който съм виждал в моята 30-годишна кариера", каза американският държавен секретар: Блинкен: Украйна получава 50 млрд. долара от замразените руски активи до седмици

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

(КАРТА) Добра новина от Времеевското направление за Украйна – популярният украински телеграм канал Deep State, който нашумя с отразяването и картите си за войната в Сирия преди пандемията, посочва, че 48-ми десантно-щурмови батальон е успял да върне в украинско владение село Нови Комар, западно от Роздолно. Това беше най-западната точка, до която руснаците стигнаха засега във Времеевското направление – спомагателно на Кураховското. Идеята на този руски напредък е да има по-широк фланг от север за атака на Велика Новоселка и евентуално достигане до административната граница на Днепропетровска област – Времевското направление е спомагателно южно на Кураховското. Deep State описва украинската операция в Нови Комар като комбинирана – удари с FPV дронове и пехота на място, като добавя, че има руски военнопленици, от 40-та бригада на руската морска пехота. Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, специално хвали операцията, защото спасила живота на "много момчета" във Велика Новоселка и описва като най-трудна именно линията Роздолно - Нови Комар - Велика Новоселка. За сметка на това обаче руснаците успяха да разширят зоната си на контрол по-на североизток, при Благодатно, което казват и украински източник, и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, заради гелокализирани видеокадри на издигане на руско знаме на нова позиция – според ISW става въпрос за южната част на Благодатно, тръстът още не бърза да казва, че цялото село е превзето от руската армия. Благодатно се превърна в следващата защитна позиция на украинците на север след превземането на Угледар и сега е най-южната точка на джоб, който руснаците се мъчат да изравнят (линията Благодарно – Дално), южно от Курахово.

(КАРТА) Друга добра за украинците новина е потвърждение и на информацията още от вечерта на 3 декември, че в Курска област украинската армия си е върнала позиции при село Дарино, Кореневска община. Руснаците се радваха на някои успехи там в края на миналата и началото на тази седмица, но за пореден път се потвърждава характерът на боевете в Курска област – пресечен терен, украинците не защитават свои градове и не са ангажирани да удържат на всяка цена статични позиции, а могат да маневрират, да отстъпват и настъпват при подходящи условия без тактически ограничения, което превръща войната в този участък на фронта в истински кошмар за руската армия. За 4 декември украинският генщаб отчита 22 руски пехотни атаки в Курска област.

Location: Dar'ino (Дарьино), Kursk Oblast, Russia at 51.25447, 35.02569 https://t.co/HQZEOwaw9u and 51.25357, 35.02176 @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Russian-occupied buildings hit by tank on close range by 17th heavy tank brigade of Ukraine. pic.twitter.com/BC48CiwUgx — blinzka (@blinzka) December 3, 2024

UAV operators of the 47th Mechanized Brigade continue to destroy Russian equipment and personnel in the Kursk region. pic.twitter.com/avtgFE9SPS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2024

Що се отнася до общата картина – 168 бойни сблъсъка за денонощието на 4 декември, с 24 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали 55 авиационни бомби, което е почти без промяна на дневна база, само с 3 по-малко и 17 въздушни удара от тях са били в Курска област. Нивото на руски артилерийски обстрел също е почти без промяна – 4800 снаряда за деня, със 100 по-малко на дневна база. Отново има много използвани от руснаците FPV дронове – 2240, показва сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Кураховското и Покровското направление са най-горещи – по 41 руски пехотни атаки във всяко от тези направления. Във Времеевското направление е имало 19 руски пехотни атаки, в Купянското – 15, а в Лиманското – 14. За Купянското направление и украинският о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец писа, че от двата малки руски плацдарма през река Оскол този северно от Дворичина (при Новомлинск) е ликвидиран, а другият е много ограничен – южно от Дворичина (линия Масютовка – Западно).

Russian soldiers are playing basketball in a destroyed gym while the bodies of their comrades lie nearby in black bags.https://t.co/0wLgTRF7Wl pic.twitter.com/AWSFmYJNXP — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 4, 2024

Според "Рибар", руснаците вече са превзели и село Жовто (Жълто) – южно от град Покровск. Целта на руснаците от юг сега е линията Шевченко – Зелено, както и през Лисовка да бъде отрязан път Т-0515 Покровск – Новотроицко. Точно при Лисовка украинският генщаб отчита най-голяма концентрация на руски сили в Покровското направление. "Обстановката в участъка Шевченко-Новотроицко е много тежка, руснаците хвърлят на щурмовете купища жива сила, само пехота. На групи от по 5-15 души те се опитват да си проправят път през дерета, покрай железопътната линия, изкачват се през труднодостъпни терени. целта - да заобиколят и обкръжат Шевченко. Говори се, че затова ще изпратят още повече жива сила за пробив. Шевченко е много важно селище, защото е флангът на Покровск, градът е буквално на няколко ниви и полета разстояние (южно)", пише "Офицер+" и уточнява, че първите боеве в покрайнините на Шевченко са вече факт. Друг украински военен - Станислав Бунятов, оператор на дронове в батальона "Айдар", говори за 400 руски войници само в този участък на фронта (СНИМКА).

В Кураховското направление вниманието е съсредоточено още повече на южния фланг, между Благодатно и Дално, при Илинка и Романовка. "Рибар" счита Романовка за руско владение, но потвърждение още няма - Станислав Бунятов признава, че ситуацията е много тежка, защото руснаците стрелят с артилерия, използват FPV дронове и щурмуват с пехота (ВИДЕО, 18+; ВИДЕО, 18+).

Наслідки спроби кадирівців наступати на Курахівському напрямку, Донеччина pic.twitter.com/7nCE9zlTzX — Мисливець за зорями (@small10space) December 4, 2024

В дневния обзор на ISW има препратка към геолокализирани видеокадри за Часов Яр и оценка на тръста, че руснаците малко са напреднали в района на т.нар. огнеупорен завод, който се води към централната част на града. Руски телеграм канали твърдят, че руски войници са успели да подсигурят позиции в самия завод. Малък украински напредък има в центъра на Торецк – по улица "Рябошапка":

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 44 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, както и 2 балистични ракети "Искандер-М". Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 30 дрона, още 12 са неутрализирани с електронно заглушаване, 1 е "препратен" към Беларус пак заради заглушаване. Ракетите не са свалени.

