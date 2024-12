Приоритет на Путин: Да види как върви производството на протези (ОБЗОР - ВИДЕО)

Издирваният от Международния наказателн съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин демонстрира един от приоритетите на управлението си – той отиде на посещение в производствените мощности на специализирана в направата на протези и ортопедично оборудване руска компания. Че тази компания е приоритет личи от още информация в официалното съобщение – от ноември, 2024 година, "Ростех" е станал акционер в него, т.е. руската държавна корпорация, специализирана в производство и износ на високотехнологична промишлена продукция за военни и граждански цели.

Визитата на Путин беше отразена подобаващо от руската медийна среда – определяният като личен негов репортер Павел Зарубин беше там, има информация и на официалния сайт на руското президентство, при това на английски език. Точно там се посочва, че от 2022 година компанията JSC CITO произвела над 5000 протези – предвид това, че според официалната оценка на украинския генщаб към сутринта на 4 декември руските военни загуби в Украйна са вече 747 370 души (убити, тежко ранени и изчезнали по време на операция) на дневен ред е въпросът ще стигнат ли протезите – само 5000 произведени и то от 2022 година насам, както сочи официалното съобщение на сайта на Путин. Украинският военен анализатор Петро Чернюк заяви пред ведомственото издание на украинската армия (ArmyInform), че през ноември руснаците са изгубили 45 000 души (убити и ранени) в Украйна, по около 1700 дневно, което е нов рекорд: Рекорд на инвалидизирани мъже в Русия: Ефектът "Путин" (ВИДЕО)

Today, on the International Day of Persons with Disabilities, Putin visited a facility specialising in prosthetics for participants the SMO, where he was assured that many return to the frontlines after receiving prosthetics.



The process required his personal oversight—after… pic.twitter.com/pw33WBlX0P — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 3, 2024

На този фон, оплакванията в социалните мрежи как се засилва натискът за регистрация на наборници в Москва не стихват. Пример – млад мъж се жалва, че "двама непознати" дошли в дома му, агресивно опитали да влязат и след като не ги пуснал, те му спрели тока, за да го примамят да излезе навън и да види какво става с бушоните. Разказът нататък – бил отведен в полицейско управление, не му казали официално защо е задържан, после бил прехвърлен във военна наборна служба (комисариат) и там му бил направен насила медицински преглед за годност за военна служба, а баба му пострадала, защото опитала да се възпротиви като го отвеждали и била ударена:

Muscovy continues its crackdowns on young Russians eligible for conscription. For instance, officials tried to break into the apartment of a 22-year-old student, cutting off the electricity entirely. When he came out, they forcibly took him to a medical examination.



The autumn… pic.twitter.com/MuMpcGDkmU — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 3, 2024

Същевременно, новият генерален секретар на НАТО Марк Рюте загатна, че нещата за Украйна не стоят достатъчно добре, за да може тя да води преговори за справедлив мир с Русия. Първо повече оръжия, повече подкрепа и по-силна украинска позиция, след това мирни преговори – за това призова Рюте, избягвайки много-много да говори за членство на Украйна в НАТО като единствена гаранция за сигурност за бившата съветска република срещу Путинова Русия. Предвид и тези думи, украинският президент Володимир Зеленски изтъкна в редовното си вечерно видеообръщение, че е необходимо подсилване на украинската армия на източния фронт, специално в Донецка област. Според Reuters, Италия готви 10-ти пакет военна помощ за Украйна, но не е ясно какво ще включва той - това е секретна информация.

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) прави обзор и на темата с размяна на военнопленници между Русия и Украйна. ISW изброява със съответните препратки към първоизточници – от руска страна има обвинение към Украйна, че отхвърлила да бъдат върнати 630 украински военнопленници. Украинският отговор – този списък не е изпратен по официални канали към Киев и в него е пълно с имена на хора, които вече са върнати на Украйна. Вече има спекулации, че темата с военнопленниците е кремълска опорна точка, с която да се внушава, че Украйна не иска и преговори за мир.

Още: Тръмп да си го ... с мирния си план: Игра на тронове с мира в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна не се променя особено, но все пак има малък спад – 9 бойни сблъсъка по-малко на дневна база. Общо украинският генщаб отчита 192 бойни сблъсъка за денонощието на 3 декември. Освен това – руснаците са използвали 84 авиационни бомби, отново под 100, като така е от вече над 10 дни насам, а 6 авиобомби са използвани от руската авиация в Курска област. Има лек спад на руския артилерийски обстрел – 4900 снаряда, след като два поредни дни бяха над 5000. Впечатление прави обаче, че руската армия е използвала и над 2100 FPV дрона-камикадзе, според сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-горещите направления са Кураховското и Покровското – по 44 руски пехотни атаки във всяко от двете за денонощието. Още 25 руски пехотни атаки има във Времеевското направление, спомагателно на Кураховското – там руснаците на север стигнаха до Нови Комар и действат, за да атакуват Велика Новоселка и от изток, и от север, създавайки заплаха от обкръжение. 30 руски пехотни атаки са станали факт в Курска област, 11 са в Купянското направление и 9 в Лиманското.

Оборона селища Білогорівка, Луганщина

(епізод ворожих ударів) pic.twitter.com/1dxXd1DmaO — Мисливець за зорями (@small10space) December 3, 2024

За Кураховското направление украинският телеграм канал "Офицер+", който е създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, казва, че по данни от украинските части в град Курахово населеното място би могло да издържи дълго, ако не беше постоянният руски натиск и бавен, но сигурен напредък по фланговете (вече има руски твърдения за напредък до Старо Терно и улица "Прокофиева" в западната част на Курахово, т.е. заплаха от излизане на руски части в тил на украинската армия, която е в Курахово; отделно, на южния фланг руското военно министерство обяви Романовка за превзета, за което няма видеокадри за потвърждение все още, но ако е вярно, това означава смаляване на джоба между Благодатно и Дално). Алекс обръща внимание и на дроновете – той е категоричен, че трябва да има по-добро обучение на войниците, защото немалко от тях дори не знаят на какви честоти летят най-често FPV дроновете и съответно кое е по-добре да се използва за електронно заглушаване.

On the Kurakhove direction, Russia launched an armored column towards the positions of the 71st Brigade. Thanks to coordinated actions of artillery and UAVs, at least 4 vehicles were destroyed or incapacitated. pic.twitter.com/rmp4iKzTyA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024

AFU 37th Marines

RU Vostok grouping assaulting south of Kurakhovehttps://t.co/zVvzpxy07P pic.twitter.com/ENKl3rmRkK — imi (m) (@moklasen) December 3, 2024

За Покровското направление друг украински военен – Станислав Бунятов, с позивна Осман, който е оператор на дронове към батальона "Айдар", твърди, че руснаците се движат успоредно на жп линията от Селидово в посока Шевченко – Нов Труд. Тези две села са важна логистична точка от юг за Покровск. Използват всяко предимство на терена, за да се прикриват, добавя Бунятов за руснаците, като счита, че е въпрос на време Курахово да падне и че засега в Торецк има леко успокояване – там по данните на украинския генщаб са станали само 3 руски пехотни атаки на 3 декември. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отчита руски напредък на север от Лисовка, която е на около 9 километра източно от Покровск, към Даченско, за което ISW потвърждава на база геолокализирани видеокадри.

The operations of the tank battalion of the 12th Special Purpose Brigade "Azov" targeting enemy positions in urban areas and tree lines along the Toretsk direction.https://t.co/kC0BTG7bLJ pic.twitter.com/v9FBsuKKXt — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 3, 2024

В Торецк, руснаците имат нови позиции при сметищата на "Мина Централна", югозападно от самия град, където има сериозни боеве в центъра и украинските части се мъчат да удържат ключовия квартал "Забалка", но известният руски военнопропаганден телеграм канал "Военкор" предупреждава, че украинците извършват контраатаки:

За Курска област "Рибар" пише – ожесточени боеве при Дарино, което е явно потвърждение, че руснаците не могат да извършат решителен пробив. Всъщност, според геолокализирани видеокадри, посочени от ISW, украинците са си върнали позиции в южната част на Дарино. А Петро Чернюк твърди, че в Курска област руската армия използва танкове за превоз на щурмови групи и изказва предположение, че това се прави по-масово, защото няма достатъчно боеприпаси за танковете.

Ukrainian air force strikes a position of Russian militants inside buildings in the Kursk region using GBU bombs.https://t.co/PUcUScsljL pic.twitter.com/Wr9AwJNRsb — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 3, 2024

russian vandal drone filming the Lubiomivka- Zelenyi Shlyakh road in Kursk.

Claiming its UA losses - however - its all russian except for onehttps://t.co/Mj6jQvHpwY pic.twitter.com/6jsativryI — imi (m) (@moklasen) December 3, 2024

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 50 дрона клас "Шахед", от които 29 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 18 са приземени с електронно заглушаване, а 1 е отклонен извън въздушното пространство на Украйна, съобщават украинските ВВС: На прицел - областта, откъдето полетя "Орешник" и руски военни летища: Украйна в атака (ВИДЕО)