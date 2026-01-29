САЩ с нова маневра за мирa в Украйна. Чужденци с украинско гражданство да се мобилизират – идея (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 1 февруари, в Абу Даби украинска и руска делегация ще се срещнат, за да продължат преговорите за мир в Украйна и този път в срещата няма да участват американски представители. Това стана ясно от изказване на американския държавен секретар Марко Рубио. По думите му, единственото препятствие пред мирно споразумение е териториалният въпрос. „Този мост още не сме го пресекли“, заяви Рубио, но каза, че поне нещата по темата са обединени в един въпрос:

Rubio: Only one issue remains to be resolved



The U.S. Secretary of State said that Kyiv and Moscow only need to settle territorial disputes in order to end the war.



He also confirmed that U.S. special envoys from the Trump administration will not take part in the next round of… https://t.co/0cPr3DGduG pic.twitter.com/YCG0e4eA7S — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2026

И докато периодично от САЩ се изливат оптимистични слова как краят на войната е съвсем близо, нито в Русия, нито в Украйна някой особено много го вярва. Пореден пример – Денис Ярославски, който командваше 57-ма украинска бригада, разви следната идея: всички чужденци с украинско гражданство, които живеят в Украйна, да бъдат призовани за военна служба. Според Ярославски, в Украйна живеят около 100 000 чужденци, които са на възраст за мобилизация и имат украинско гражданство. Идеята на Ярославски е такива хора да служат в рамките на 6 месеца във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Тези, които живеят и работят в Украйна, трябва да са готови да я защитават, смята украинският военен - ОЩЕ: Загрижен украински командир или предател бие тревога за Харковска област и Волчанск?

An idea to mobilize foreigners holding residence permits in Ukraine is being discussed at the General Staff and is supported by “many” lawmakers, Ukrainian serviceman Denys Yaroslavskyi said. He claimed around 100,000 foreigners of conscription age live in Ukraine and could… pic.twitter.com/eLu6WHBo1Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна се повиши леко на дневна база съгласно официалните украински данни, но си остава все така далеч от най-тежките дни в пълномащабната война досега – явно е, че зимните условия оказват своето влияние на руските щурмови операции. На 28 януари са станали 117 бойни сблъсъка спрямо 105 на 27 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 223 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 52 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3840 изстреляни снаряда, като това е с около 60 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 6757 FPV дрона, което е с около 1150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление си остава най-горещото, но дори там мащабът на бойните действия е далеч по-ограничен от най-тежките дни. На 28 януари в това направление са отбити 22 руски пехотни атаки. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 12 руски пехотни атаки (ВИДЕО, 18+) – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщава за 9 украински контраатаки. Повече натиск е упражнен от руснаците по северната граница на Украйна – 15 руски пехотни атаки в граничния район на Суми и Курска област и 14 в района на Вовчанск. Няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни щурмове – североизточно от Покровск, от Торецк към Константиновка са били 9, докато в Лиманското и Купянското направление са били 7 и едва 2.

Ukrainian forces destroyed Russian military equipment in the Lyman direction, where Russian troops are currently concentrating forces. The strikes were carried out by the F-16 FPV drone crew of the 53rd Separate Mechanized Brigade. #Ukraine pic.twitter.com/azROFaLOBY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обърна специално внимание на ситуацията при Купянск и изрично каза, че не смята, че началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов се е направил на клоун като говори, че село Купянск-Узловой (на 7 километра южно от Купянск) е превзето от руската армия. Да, не е превзето, най-предните руски позиции в района са на 4,5 километра източно, но руски щурмови групи вече са в източните покрайнини на село Куриловка, има руски напредък по поречието на река Лозоватка от Пищане, пише Машовец. Според него, казаното от Герасимов показва ясно намеренията на руската армия за натиск и пълно елиминиране на плацдарма на украинската армия през река Оскол. Z-канали като "Два майора" вече коментираха, че водещият руското настъпление към Купянск-Узловой е подал предварително доклад за превземането му. "Два майора" пише в обзора си за 28 януари, че украинска пехота е успяла да премине през река Оскол на изток именно в района на Купянск-Узловой.

Иначе Машовец публикува и нов анализ специално посветен на Купянското направление. В него подчертава изрично – руската армия пак опитва да тръгне напред и да превземе Купянск, след като беше на практика изгонена от там. "В момента обаче руското военно командване в това направление е много далеч от постигане на целите, поставени му от военно-политическото ръководство в Купянското направление", категоричен е украинският военен експерт. И казва, че сега руснаците се мъчат да пробият до обкръжени от украинците руски войници в Купянск по мининаправленията Лиман Перши – Кучеровка и Западно – Голубьовка. В Голубьовка изглежда руснаците поеха контрола, но пътят на юг към Купянск е в украински ръце, твърди Машовец, като информира и за руски атаки към Кутковка. И добавя, че при Купянския мост на река Оскол, по на югоизток, украинската армия уверено спира руските опит за пробив през Лицей 7 и Млекопреработвателния завод. А ВСУ държат Кучеровка и Петропавловка и това още повече пречи на руснаците да атакуват, защото биват обстрелвани по фланга, заключва Машовец и уточнява, че точно затова и предвид численото си превъзходство руснаците разширяват фронта на юг и говорят за Купянск-Узловой. Така те ще опитат да накарат украинците да бранят повече позиции с по-малко хора и в следващите седмици ще се стремят да намерят най-слабата точка в украинската отбрана на по-широк фронт, за да пробият най-после решително. Само че Машовец предупреждава – въпреки численото превъзходство в хора и техника на руснаците сега, за пробив в Купянското направление ще им трябват още подкрепления и въпросът е откъде ще ги вземат.

В Купянск трудната ситуация се усложнява още повече от "прекалено позитивните" (официални) доклади, коментира руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" в обзора си за 28 януари.

Украинският военен канал "Офицер" също коментира Купянското направление, както и района на Вовчанск, като предупреждава, че руските дронове (основно "Ланцет" и "Мълния") и в двата сектора нанасят удари по украинската логистика в обхват от 40 километра. Същото се наблюдава в направленията към Славянск и Краматорск, Покровск и Днепропетровска област, добавя каналът (КАРТА). Повечето такива руски удари с дронове стават заради Starlink, казва "Офицер".

През изминалата нощ Руската федерация е изстреляла 105 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 84 дрона, още няколко са все още във въздуха. Има удари от преминали през украинската ПВО дронове на общо 7 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. Украинската спешна служба съобщава в профила си във Facebook, че в Запорожка област след руски обстрел са загинали трима цивилни – 62-годишен мъж и жени на 50 и 26 години, ранени са още трима, щети има по 7 къщи, угасен е пожар на площ от 100 квадратни метра в жилищна сграда. В Днепропетровска област са ранени двама души, има материални щети в самия град Днипро (Днепропетровск), Павлоград и Кривой Рог.

И тази нощ в руския град Пенза беше шумно – атака с дронове е довела до удар срещу ел. подстанция и съответно спиране на тока. Губернаторът на областта Олег Мелниченко не е коментирал засега нищо конкретно в канала си в Телеграм, а само писа снощи, че има въздушна тревога. Иначе руското военно министерство съобщи за само 9 свалени дрона над контролирана от руснаците територия тази нощ и нито един от тях не е свален над Пенза – 4 са свалени над Ростовска област, по 2 – над Крим и Брянска област, а 1 е свален над Воронежка област:

Руският военнопропаганден телеграм канал Fighterbomber, който е свързван с руските ВВС, публикува завоалирано информация, че има свален руски изтребител Су-34 близо до Одеса. Има непотвърдени данни, че той е свален от ПВО система Patriot, но цялата информация засега е твърде оскъдна и мъглява.

A very long, sad Russian poem. Well, in short: the pilots are KIA. pic.twitter.com/pcgQnhAdUr — WarTranslated (@wartranslated) January 28, 2026