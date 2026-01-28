Рубио: Имаме общо споразумение за гаранциите за сигурност за Украйна, но разговорите продължават (ВИДЕО)

Постигнато е общо споразумение за гаранциите за сигурност за Украйна, като страните продължават да обсъждат въпроса. Това обяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. „Много се говори за гаранции за сигурност. И в момента има общо съгласие по този въпрос, особено в случая с Украйна“, каза той.

Още: Уж великата руска армия влезе в историята с едни от най-бавните настъпления в света за последните 100 години

Според него, ангажиментите за гарантиране на сигурността на Украйна биха могли да включват разполагането на малък европейски военен контингент с логистична подкрепа от САЩ. „Бъдещите гаранции за сигурност за Украйна ще бъдат подкрепени от Съединените щати, но на място могат да бъдат само европейски войски“, каза Рубио. Той твърди, че става въпрос за евентуалното изпращане на британски и френски войски в страната.

US Secretary of State Marco Rubio said talks are ongoing on security guarantees for Ukraine involving British and French troops with US support, adding that a joint agreement has already been reached. #Ukraine pic.twitter.com/oPmr4k7hDW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2026

Според държавния секретар, механизмът за гарантиране на сигурността за Украйна е ефективно базиран на подкрепата на Вашингтон. „Всъщност гаранцията за сигурност е американският механизъм за сигурност. И не омаловажавам факта, че някои европейски страни са склонни да разположат войски в следвоенна Украйна. Просто посочвам, че без американски механизъм за сигурност това няма значение. А причината, поради която е необходим такъв силен американски механизъм за сигурност, е, че нашите съюзници и партньори не са инвестирали достатъчно в собствените си отбранителни способности през последните 20-30 години. Сега, да се надяваме, това ще се промени“, каза Рубио.

Още: Гарантираме му сигурността: Путин кани Зеленски на преговори в Москва