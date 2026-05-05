САЩ започнаха изтеглянето на част от войските си от Германия

Съединените щати официално започнаха мащабно изтегляне на силите си от германски тренировъчен полигон – приблизително 5000 войници ще се завърнат у дома, съобщава Bild. Както стана известно, основният удар ще бъде нанесен върху бригадата „Страйкер“, разположена в германския град Вилзек. Прессекретарят на Пентагона Шон Парнел потвърди тези планове, отбелязвайки, че се очаква преместването на военния персонал и техните семейства да приключи в рамките на 6 до 12 месеца. Въпреки че базата няма да бъде затворена напълно, числеността на нейния персонал ще бъде намалена до между 5000 и 8000 души.

В момента в Германия са разположени приблизително 40 000 американски войници. Основната част от тях обаче е концентриран в този регион: 16 000 в Графенвьор и 10 000 във Вилзек. Заедно със семействата им, тази огромна общност наброява над 30 000 души, според медийни съобщения.

Това решение беше истински шок за местните власти. Кметът на Вилзек Торстен Гредлер откровено заяви, че „подобен ход би бил сериозен удар за града с 6500 жители“. Той твърди, че американските пари са основата на икономиката в този кът на Бавария. Последиците обаче ще се простират далеч отвъд финансовите. Според източници на изданието в САЩ, напускането на пилоти, танкови екипажи и специалисти по оръжия на практика „оголва“ източния фланг на НАТО.

Медиите съобщават, че тази радикална стъпка е била предприета поради личен конфликт между лидерите. Доналд Тръмп е бил разгневен от коментарите на канцлера Фридрих Мерц, който преди това публично е намеквал, че Иран е способен да „унижи Съединените щати“ в преговорите за прекратяване на конфликта.

Преразпределение на американските сили

Полша не изключва възможността за разполагане на американски войски на своя територия , които ще бъдат изтеглени от Германия. Според заместник-министъра на отбраната на Полша, Варшава преговаря със Съединените щати за засилване на военното си присъствие в региона. Той нито потвърди, нито отрече, че разговорите са се отнасяли конкретно до предислоцирането на тези части.

Според „Таймс“ основната заплаха не е самото съкращение, а потенциалното отслабване на възпирането на Русия и рискът от разцепление в НАТО. Анализаторите предупреждават, че намаленото американско присъствие може да намали сигурността в Европа на фона на войната на Русия срещу Украйна. Те също така подчертават, че съюзниците на САЩ са загрижени за непредсказуемостта на подобни решения и тяхното въздействие върху баланса на силите в региона.