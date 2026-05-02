Страхът от архиви в Скопие: Доц. Милен Михов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

02 май 2026, 19:00 часа 1023 прочитания 0 коментара

"Историята на македонския народ е логически построен исторически разказ, който се ражда от политическите постулати на новата комунистическа власт през 1944 г. преди всичко в Белград и по-късно в Скопие", каза новият председател на Македонския научен институт (МНИ) доц. Милен Михов в Студио Actualno Балкани. Според него днес в нашата югозападна съседка Северна Македония става въпрос за македонска редакция на югославката историография.

Борбата с пропагандата

Според понякога пропагандата превъзхожда като количество истината, но той е категоричен, че истината трябва да бъде противопоставяна на пропагандата.

"Македонският научен институт е противник на пропагандата, каквато и да е тя. Нашата дейност няма характер на пропагадна и на манипулация. Нашата дейност е основа на аргументи и исторически и научни факти", заяви още доц. Михов.

Темата за архивите

С госта разговаряме и за тайните архиви на комунистическия репресивен апарат на бивша Югославия, които македонската държава трябва, но не иска да разсекрети, но и за един друг архив - този на Македонския научен институт, предаден на Македония през 1947 г. заедно с костите на Гоце Делчев.

Защо в Скопие се страхуват от архивите и каква е днешната роля на Македонсикя научен институт - ще научите в предаването.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
македонски българи доц. д-р Милен Михов Студио Actualno Томас Вайц Студио Actualno Балкани УДБА
