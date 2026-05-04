Русия обяви едностранно примирие за 9 май, Путин плаши с "масиран удар" по Киев, ако бъде нарушено (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Русия потвърди, че ще въведе в сила примирие за 8 и 9 май. Кремъл коментира изявлението на Зеленски относно безпилотните летателни апарати на Червения площад. „В съответствие с решението на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация В. В. Путин, на 8–9 май 2026 г. се обявява примирие в чест на празнуването на Победата на съветския народ във Великата отечествена война. Разчитаме, че украинската страна ще последва този пример“, се казва в съобщението.

На 4 май сутринта Владимир Зеленски допусна появата на безпилотни летателни апарати на парада на Победата в Москва. Министерството на отбраната на РФ коментира тези думи. „Обърнахме внимание на изявлението, направено от главата на киевския режим в Ереван на срещата на върха на Европейската политическа общност, в което се съдържат заплахи за нанасяне на удар по Москва именно на 9 май. Въоръжените сили на Руската федерация ще предприемат всички необходими мерки за осигуряване на сигурността на празничните мероприятия. В случай на опити на киевския режим да реализира престъпните си планове с цел да провали честването на 81-вата годишнина от Победата във Великата отечествена война, Въоръжените сили на Руската федерация ще нанесат ответен масивен ракетен удар по центъра на Киев. Предупреждаваме гражданското население на Киев и служителите на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града“, се казва още в изявлението.

Припомняме, че Украйна не е страна по примирието, тъй като Москва не е контактувал с Киев и не са изработили заедно условия по примирието. То бе едностранно обявено от Путин, като новината за това бе съобщена първо от американския президент Доналд Тръмп след разговора му с Путин. Самият Володимир Зеленски вече обяви, че Русия е прибегнала до тази мярка в опит да опази парада на победата на Червения площад.

По-рано днес премиерът на Словакия Роберт Фицо, който заминава за Москва на 9 май, съобщи, че не възнамерява да присъства на парада на Червения площад.

