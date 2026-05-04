Крум Зарков: Ударът за БСП е тежък (ВИДЕО)

Ударът за БСП е тежък, но не мога да кажа, че е напълно неочакван. Уверен съм обаче, че ще успеем, защото от силна лява партия има необходимост. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в специално интервю за предаването “Студио Actualno”, коментирайки резултатите на левицата от предсрочните парламентарни избори.

Зарков каза, че ще се направи много сериозна оценка на резултата и ще се работи за силна БСП. Самият факт, че БСП - най-старата и значима партия в България - стои около 4% на бариерата, е показателен за лявото политическо пространство и кризата там. Дори да бяхме прескочили, това фундаментално нямаше да промени нищо, защото ние държим на преосмисляне на идеологическата рамка и идеите на хората, които се определят като леви, подчерта Зарков.

По думите му проблем в България има във всяка сфера: неравенства, бедност и липса на сигурност. Крум Зарков каза, че БСП има много добър диалог с Партията на европейските социалисти и се върви към изравняване на позициите там.

Зарков посочи, че курсът на консервативен социализъм в БСП не е курс, който той споделя. Ние сме продължители на една много дълга традиция на лявото в България, затова трябва да се намери правилният синтез на историческата и културната обстановка. Не може просто да копираме модел, това би било фарсово, подчерта още Зарков. Той предупреди, че за България предстоят трудни месеци от икономическо естество.

