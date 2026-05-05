В Африка убиха крокодил, смята се, че е изял шестима души

В Южна Африка беше застрелян крокодил, за който се подозира, че е изял шестима души. Хищникът беше открит по време на търсенето на бизнесмена Габриел Батиста, който беше отнесен от река.
In South Africa, a crocodile that may have eaten six people was shot dead
The predator was found during the search for businessman Gabriel Batista, who had been swept away by a river.
The crocodile was tracked with a drone, killed, and then dissected. Inside, investigators… pic.twitter.com/E6xInYtESk
Крокодилът беше проследен с дрон, убит и след това разчленен. Вътре следователите откриха човешки останки, пръстена на Батиста и шест чифта обувки. Полицията сега се опитва да установи на кого са принадлежали другите вещи.
