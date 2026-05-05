В Африка убиха крокодил, смята се, че е изял шестима души

05 май 2026, 2:00 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
В Южна Африка беше застрелян крокодил, за който се подозира, че е изял шестима души. Хищникът беше открит по време на търсенето на бизнесмена Габриел Батиста, който беше отнесен от река.

Крокодилът беше проследен с дрон, убит и след това разчленен. Вътре следователите откриха човешки останки, пръстена на Батиста и шест чифта обувки. Полицията сега се опитва да установи на кого са принадлежали другите вещи.

Южна Африка Крокодил
Елин Димитров Редактор
