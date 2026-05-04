"Няма парад без добрата воля на Украйна": Зеленски надцаква Путин с по-дълго примирие (ВИДЕО)

Украйна обявява прекратяване на огъня от полунощ на 5 срещу 6 май. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски. Държавният глава отбеляза, че украинската страна ще спазва прекратяването на огъня. Той коментира и едностранното прекратяване на огъня, обявено от Русия. „Към днешна дата не е имало официално запитване към Украйна относно условията за прекратяване на военните действия, както беше обявено в руските социални медии. Вярваме, че човешкият живот е несравнимо по-ценен от всяко „честване“ на годишнина. Затова обявяваме прекратяване на огъня, считано от полунощ в нощта на 5 срещу 6 май“, подчерта Зеленски.

Според президента е възможно да се осигури прекратяване на военните действия, преди да влезе в сила режимът на прекратяване на огъня. „Ще действаме по същия начин, започвайки от този момент. Време е руските лидери да предприемат реални стъпки за прекратяване на войната, ако руското Министерство на отбраната смята, че няма да проведе парад в Москва без добрата воля на Украйна“, заключи държавният глава.

Пред журналисти той нарече идеята за кратка пауза несериозна. Зеленски посочи смъртоносните руски удари по Мерефа и Днипро, като каза, че временна пауза за парад е неприемлива, докато атаките продължават.

Zelensky says Ukraine received no official proposal for a May 9 ceasefire and called the idea of a short pause unserious. He pointed to deadly Russian strikes on Merefa and Dnipro, saying a temporary pause for a parade is unacceptable while attacks continue. #Ukraine pic.twitter.com/T4LLQcdtVN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2026