Ердоган: Без Турция като пълноправен член Евросъюзът няма да стане глобален играч (ВИДЕО)

„Стратегическата сляпа заблуда към Турция за съжаление все още ясно съществува в много институции на Евросъюза. Трябва да се разбере, че без нас като пълноправен член, съюзът няма да стане глобален играч или център на привличане. Ние не сме страна, чиято стойност се помни само когато е нужна, на чиято врата се чука само при необходимост и която се отстранява в другите случаи. Никога не сме били и никога няма да бъдем“. Това заяви турският президент Реджеп Таийп Ердоган.

„Европейският съюз трябва да оцени напълно конструктивната позиция на Турция и да не я използва погрешно. Трябва да се въздържа от действия и реторика, които биха я изложили на риск. Да не се забравя: нито Турция е старата Турция, нито светът е същият свят, ограничен до сферата на влияние на западните държави. Изгражда се нов свят – такъв, в който регионалното сътрудничество набира сила, появяват се нови актьори и глобалната система бързо еволюира към многополюсност. Турция е сред най-силните държави, готови да станат един от полюсите на тази нова система. Днес нуждата на Европа от Турция е по-голяма от нуждата на Турция от Европа. И тази нужда ще нарасне още повече утре“, категоричен бе той.

Turkish President Erdogan on EU:



Strategic blindness toward Türkiye unfortunately still clearly exists in many institutions of the Union.



It must now be understood that a European Union without Türkiye as a full member will not become a global actor or a center of attraction.

„Европа е на кръстопът: или ще види нарастващата сила и глобална тежест на Турция като възможност да преодолее своя застой, или ще позволи на изключващата реторика да затъмни бъдещето на Европа. Надеждата ни е, че вземащите решения в Европа ще се откажат от своите политически и исторически предразсъдъци и ще се съсредоточат върху развиването на искрени, автентични и равностойни отношения с нас. Подобна връзка ще допринесе за европейския континент, от който Турция е неразделна част“, каза още Ердоган.

