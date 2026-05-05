Кой и защо разпространява слухове за преврат в Русия: Анализ на британски професор

Вълната от новинарски репортажи за предполагаемите опасения на Кремъл от държавен преврат наподобява психологическа операция срещу руския елит. До това заключение стига Марк Галеоти, ръководител на консултантската фирма Mayak Intelligence и почетен професор в Училището по славянски и източноевропейски изследвания в University College London. В статия за „Спектейтър“ той твърди, че макар Владимир Путин да може да се страхува от пряка атака от Украйна, руските разузнавателни служби са „професионално параноични и чувствителни към опасенията на своя лидер“.

„Напълно възможно е охраната на президента да е била засилена, независимо дали смятат заплахата за реална или вероятна. Намаленият като мащаб парад за Деня на победата в Москва в събота изглежда има за цел да избегне създаването на твърде очевидна цел за украински удар“, обяснява Галеоти.

Спекулациите за евентуален държавен преврат в Русия привлякоха много внимание, въпреки че подобно развитие изглежда малко вероятно. Руската система за сигурност е организирана така, че да минимизира подобни рискове. Военните и паравоенните структури по същество се балансират взаимно. В същото време Федералната служба за охрана на Руската федерация е пълна с лоялисти и има правомощията да наблюдава всеки.

„Въпреки че Евгений Пригожин и неговите наемници от ЧВК „Вагнер“ наистина се разбунтуваха през 2023 г., това беше бунт, а не държавен преврат: целта не беше да се свали президентът, а да се убеди да се откаже от подкрепата си за Шойгу. Във всеки случай, приблизително 2000 бойци, които се приближиха до Москва, нямаше да имат никакъв шанс да превземат града, камо ли да свалят Путин“, отбеляза Галеоти.

А представянето на Сергей Шойгу като пучист е „особено нелепо“. Той понесе основната критика за провалите си във войната срещу Украйна, а офицерите, с които беше свързан, демонстративно се дистанцираха от бившия министър на отбраната. Според анализатора е трудно да си представим, че той притежава достатъчно власт и доверие, за да организира държавен преврат. Освен това, Шойгу няма свободата да го направи дискретно. В същото време Путин се появява публично от време на време, така че твърденията за засилена сигурност също са съмнителни, смята Галеоти. „В Европа има отчаяно желание за deus ex machina, за някакъв чудотворен край на войната в Украйна. Идеята, че Путин ще бъде свален от преврат или че страната ще се разпадне отвътре, със сигурност отговаря на тези очаквания“, пише авторът.

А разузнавателните данни, цитирани от медиите, биха могли да бъдат умишлена измама. Всъщност, те биха могли да бъдат разсейване в тайните войни в сянка, водени от разузнавателните агенции, заключава Марк Галеоти.