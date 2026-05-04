Парламентът започна работа:

Иван Христанов пред Actualno: Бих приел номинация за президент (ВИДЕО)

04 май 2026, 20:00 часа 661 прочитания 0 коментара
Actualno.com
Actualno.com Мирослав Димитров

Ако някой си мисли, че може да ми се обади и да поиска някакво назначение, ние вече говорим за компрометиране на самия мандат на управление. Това заяви в специално интервю за предаването "Студио Actualno" министърът на земеделието храните и горите Иван Христанов.

Аз нямам проблем министрите да нямат шофьори и да не бъдат пазени от НСО, беше категоричен Христанов. "Брат ми не се е разхождал в Министерството, това е лъжа! По закон аз имам политически кабинет, има такива хора, там са и работят. Искам да им благодаря за това, че за два месеца показахме работа, която България не е виждала в историята си", подчерта Христанов.

След края на мандата започвам консултации с всички граждански организации за това какъв е пътят оттук-нататък. След шумното разделяне на ПП-ДБ, рязко се влоши средата за номиниране на общ кандидат за президент. Ние трябва да вървим към съвместна кандидатура за президент. Ако стигнем до колективното убеждение, че аз съм подходящ, бих приел такава номинация, стана ясно още от думите на Иван Христанов пред водещия на "Студио Actualno" Мирослав Димитров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
България Интервю Студио Actualno Иван Христанов
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес