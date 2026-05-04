Иван Христанов пред Actualno: Бих приел номинация за президент (ВИДЕО)

Ако някой си мисли, че може да ми се обади и да поиска някакво назначение, ние вече говорим за компрометиране на самия мандат на управление. Това заяви в специално интервю за предаването "Студио Actualno" министърът на земеделието храните и горите Иван Христанов.

Аз нямам проблем министрите да нямат шофьори и да не бъдат пазени от НСО, беше категоричен Христанов. "Брат ми не се е разхождал в Министерството, това е лъжа! По закон аз имам политически кабинет, има такива хора, там са и работят. Искам да им благодаря за това, че за два месеца показахме работа, която България не е виждала в историята си", подчерта Христанов.

След края на мандата започвам консултации с всички граждански организации за това какъв е пътят оттук-нататък. След шумното разделяне на ПП-ДБ, рязко се влоши средата за номиниране на общ кандидат за президент. Ние трябва да вървим към съвместна кандидатура за президент. Ако стигнем до колективното убеждение, че аз съм подходящ, бих приел такава номинация, стана ясно още от думите на Иван Христанов пред водещия на "Студио Actualno" Мирослав Димитров.

