FT: Спирането на интернета в Русия е заради опасения за сигурността на Путин

Русия засили мерките за сигурност за президента Владимир Путин поради опасения, че той може да бъде обект на покушение, съобщава Financial Times. Изданието отбелязва, че през последните месеци Федералната служба за охрана на Русия, която охранява високопоставени служители, рязко е увеличила мерките за сигурност около президента. Според хора, запознати с Путин в Москва, и човек, близък до европейските разузнавателни служби, лидерът на Кремъл прекарва повече време в подземни бункери, педантично управлява войната и все повече се оттегля от гражданските дела. „Изолацията на Путин се засили през последните години, особено след началото на пандемията от Covid-19“, се казва в статията.

Според източник, близък до европейските разузнавателни агенции, от март насам опасенията на Кремъл относно преврат или опит за покушение, особено с използване на дронове, са се увеличили рязко. „Шокът от украинската операция „Паяжина“, при която бяха използвани дронове, все още не е отшумял“, каза пред изданието човекът, който познава добре Путин.

Заслужава да се отбележи, че миналата година украински дронове атакуваха руски летища зад Северния полярен кръг. Втори източник, също добре запознат с руския президент, добави, че опасенията за сигурността са се засилили допълнително след задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро от САЩ през януари тази година.

В отговор, съобщава изданието, Федералната служба за охрана допълнително е затегнала и без това строгите си мерки за сигурност. Източник, близък до европейските разузнавателни агенции, добави, че Путин е намалил броя на посещенията си, а проверката на тези, които се срещат с него, е станала още по-щателна. По-специално, ръководителят на Кремъл и семейството му спряха да посещават резиденциите си в Московска област и в северозападен Валдай. „Путин прекарва повече време в бункери, особено в Краснодарския край в Южна Русия, действайки оттам седмици наред, докато държавните медии използват записани кадри, за да създадат впечатление за нормален живот“, твърди изданието.

Служителите от близкото обкръжение на президента, включително готвачи, фотографи и охранители, имат забрана да използват обществен транспорт, мобилни телефони или устройства с интернет в негово присъствие. Освен това домовете им са оборудвани със системи за видеонаблюдение. Изданието добавя, че хора в Русия, запознати с руския президент, твърдят, че скорошните прекъсвания на интернет връзката в Москва също са, поне отчасти, свързани с проблеми със сигурността на президента и защитата от дронове.

Според европейските разузнавателни агенции, агенти на ФСО в момента извършват мащабни проверки с помощта на кучешки подразделения и са разположени по бреговете на река Москва, готови да реагират на атаки с дронове. Двама души, които общуват с Путин, отбелязват, че засилените мерки за сигурност съвпадат с времето, когато Путин традиционно се интересува повече от геополитика, оставяйки вътрешната политика настрана, за да се съсредоточи върху войната. „Президентът провежда ежедневни срещи с военните, като се фокусира върху оперативни детайли, като например имената на малки украински градове, които сменят собственика си“, съобщава изданието.

Длъжностни лица, които не са свързани с войната, обикновено получават възможност да се срещат с него само веднъж на няколко седмици или месеци. „Путин прекарва 70% от времето си във водене на война, а останалите 30% в срещи с хора като президента на Индонезия или в решаване на икономически въпроси“, каза човек, който го познава.

