Макрон в Армения: Русия не беше до вас при войната през 2020 г., няма да е до вас и утре (ВИДЕО)

05 май 2026, 2:20 часа
Снимка: Getty Images
„Войната през 2020 година беше ужасна за толкова много семейства. Това се отнася със сигурност и за някои от вас. През 2020 година ние се подготвихме за хуманитарна криза, после се организирахме и военно. Нека погледнем кой беше до Армения – Франция направи, колкото можеше“. Това заяви френският президент Еманюел Макрон по време на посещението си в Армения.

Той визира войната в Нагорни Карабах през 2020 година, провела се между 27 септември и 10 ноември, между Армения и Азербайджан, завършила с поражение за арменската страна. Азербайджан си връща контрола над седемте околни района и части от самия Карабах, а с руско посредничество е подписано споразумение за примирие, въвеждащо руски миротворци.

„Франция беше там, но Русия не беше. Както не беше и до Венецуела, както и до Сирия. Видяхме това и с Иран, с когото Москва има връзки, или с режима в Мали, когато имаше проблеми с терористите. Както виждате, в геополитически план е по-добре да нямате нужда и да не разчитате много на Русия. Тя не беше до вас през 2020 година, няма да е до вас и утре, освен ако не поиска от вас да сте под нова форма на зависимост“, заяви още Макрон.

