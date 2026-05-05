На фона на напрежението: Летищата в Дубай опитват да възобновят работата си

Летищата в Дубай, след които Международното DXB и по-малкото Ал Мактум, официално обявиха началото на мащабно възобновяване на полетите след критичен спад в трафика, съобщава Business Insider. Както отбелязаха летищата в Дубай в социалните мрежи, след пълното възстановяване на въздушното пространство над ОАЕ, операциите постепенно се разширяват. По-конкретно, броят на полетите се увеличава в съответствие с наличните регионални маршрути, което позволява поетапно възстановяване на разписанията. Въпреки това в понеделник Иран организира сериозна атака именно срещу ОАЕ, поразявайки възловия за нефтената индустрия Фуджейра.

Още: Иран обстрелва ОАЕ с ракети, подпали с дронове петролния център на емирство Фуджейра (ВИДЕО)

Главният изпълнителен директор на летищата в Дубай Пол Грифитс заяви, че летищата работят, за да отговорят на нарастващото търсене, въпреки че някои ограничения по маршрутите в региона все още остават. Това се случва, след като DXB, един от ключовите транзитни центрове в света, регистрира рязък спад в пътникопотока през март. След избухването на войната между Иран, Израел и Съединените щати, летището е обслужило само 2,5 милиона пътници от 28 февруари, което е спад с 65,7% в сравнение с март 2025 г.

Още: Нова ескалация в Близкия изток: САЩ унищожиха ирански катери

Въздушното пространство над няколко ключови транспортни възела в Близкия изток остана частично затворено в продължение на месеци поради размяна на ракетни удари и удари с дронове. В началото на март десетки хиляди пътници останаха блокирани в региона. Иран също така атакува няколко американски посолства и военни бази в региона на Персийския залив. През март американските власти призоваха гражданите си да напуснат региона и продължат да съветват да не пътуват до ОАЕ.

Отмяна на полети до САЩ

Припомняме, че американската авиокомпания Spirit Airlines обяви, че прекратява дейността си, отменяйки хиляди планирани полети. По-конкретно, нискотарифната авиокомпания обяви, че ще прекрати дейността си от събота, 2 май. Всички полети са отменени и обслужването на клиенти вече не е налично.

Още: ОАЕ отвориха напълно въздушното си пространство и обявиха, че всичко е като преди

Авиокомпанията обещава автоматично да обработва възстановяванията на суми за всички полети. Пътниците няма да бъдат възстановени за разходи, направени в резултат на отмяна на полети, като например спешни хотелски престои, освен ако не е покрито друго от тяхната застраховка за пътуване.

Още: Ракетна заплаха в Дубай за първи път от началото на примирието