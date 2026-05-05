НА ЖИВО: Размяна на удари на фона на примирието между САЩ и Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

"Иран е нанесъл някои удари по несвързани държави във връзка с движението на корабите, Проект "Свобода", включително южнокорейски товарен кораб. Може би е време Южна Корея да дойде и да се присъедини към мисията". Това написа на профила в собствената си социална мрежа Truth Social Доналд Тръмп. "Ние потопихме седем малки лодки или, както те харесват да ги наричат, "бързи" лодки. Това е всичко, което им е останало. Освен южнокорейския кораб, засега няма щети при преминаването през Протока. Секретарят на войната Пит Хегсет и председателят на Общото командване на щабовете, Дан Кейн, ще проведат пресса утре сутрин", съобщи още американският президент.