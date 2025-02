Шетландските острови отбелязват викингския огнен фестивал (ВИДЕА, СНИМКИ)

На Шетландските острови се провежда ежегодният огнен фестивал Up Helly Aa, който включва факелно шествие от костюмирани участници, в края на което се изгаря имитация на викингски кораб. В различните общности на островната група фестивалът се провежда от януари до март, а най-голямата процесия по традиция е в последния вторник на месец януари в столицата на Шетландския архипелаг - Леруик. По-малобройни фестивали се организират в останалите, т.нар. "селски" части на архипелага.

Снимки: Getty Images

Фестивалът е част от викингското наследство на региона, който днес принадлежи на Шотландия, и напомнят за легендарните празненства на викингските завоеватели в далечното минало, които са продължавали цяла нощ.

Today is "Lerwick Up Helly Aa"! It is a remarkable and vivid fire festival held annually in Lerwick, the capital of Shetland, Scotland. Celebrated on the last Tuesday of January, it is a grand spectacle that marks the end of the Yule season and is deeply rooted in the region's… pic.twitter.com/7WnnZWyp61