Шойгу призна, че руската армия забавя темпото в Украйна

Обяснението на Шойгу защо – стремеж да се намалят цивилните жертви. То звучи повече от нелепо предвид и случилото се снощи – пореден руски удар по цивилен обект, в случая жп гара и влак на нея и засега жертвите там са 22, но е възможно да се увеличат. Но от 16 юли насам, когато руснаците установиха пълен контрол над Северодонецк и Лисичанск и Кремъл обяви "оперативна пауза", руската армия е успяла да завземе около 450 кв. километра територия т.е. горе-долу земя с размера на Андора. Към 21 март руснаците успяха да завладеят най-много украинска територия в хода на войната досега, но оттогава са загубили около 45 000 кв. километра територия – украинците са си я върнали. Това е територия, по-голяма отколкото е територията на Дания, коментира в дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Военните действия в Украйна

Izyum direction, defense forces eliminate the enemy pic.twitter.com/iYNcffzoog — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 24, 2022

Според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия отново няма някакви значими промени на фронта. Бахмут и Авдеевка остават основни цели на руската офанзива, но там няма видим голям руски напредък. Вчера нямаше потвърдена пехотна атака срещу Северск от руска страна, само обстрели, включително въздушен удар. Боеве текат и при Соледар, приблизително на 10 километра североизточно от Бахмут. Що се отнася до Авдеевка, основната цел на руснаците е да овладеят западните покрайнини на град Донецк – Писки, Невелско, Победа. Продължават и руските опити да отрежат логистичните линии на украинската армия между Маринка и Вухледар.

В Херсонска област няма съобщение за каквито и да е нови руски териториални завоевания. Продължават руските въздушни удари по позиции, които са важни за моста на украинската армия през река Ингулец. Обстрелът на руснаците срещу Запорожието, Николаев, Кривой Рог и Днепропетровск не стихва.

Украинската армия обаче също не бездейства – отново е ударен мостът през Днепър при Нова Каховка. Това е един от малкото мостове, през които руската армия може да превозва тежка военна техника. Украинските сили са нанесли и въздушни удари по руски оръжейни депа в три точки на границата на Херсонска област. Ударен е и руски оръжеен склад при Токмак, на 50 километра североизточно от Мелитопол.

⚡A column of smoke rises above the temporarily occupied Nova Kakhovka. Video from local social networks. pic.twitter.com/1p0yNtbALw — Flash (@Flash43191300) August 24, 2022

#Ukraine 🇺🇦: Ukrainian forces are reported to have struck a Russian ammo dump in occupied Tokmak (#Zaporizhzhia region) pic.twitter.com/lzDCXfEgHa — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 23, 2022

Освен това, украинските партизани взривиха и убиха назначения от руснаците кмет на Михайливка, Запорожка област Иван Сушко. Това е пореден знак към Кремъл, че анексирането на Южна Украйна няма да може да бъде осъществено. Но говорителят на Пентагона Джон Кърби предупреди, че до края на седмицата Русия може да обяви официално провеждане на референдуми в окупираните от армията ѝ украински територии.

Claimed video of Ivan Sushko applying for a new Lada pic.twitter.com/49MUOZuhbM — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 24, 2022

Руската държавна информационна агенция "Интерфакс" съобщава за двама арестувани служители на АЕЦ "Запорожие", защото предавали информация къде руснаците разполагат оръжейна техника в централата. Съобщението е показателно предвид казаното от руския представител в ООН Василий Небензя как нямало тежка военна техника на територията на ядрената централа, която се контролира от руснаците.

В Харков продължават руските обстрели и те са предимно насочени към индустриалната зона на втория по големина украински град. Руснаците обстрелват и по-малки населени места около самия град.

ОЩЕ: Русия де факто си призна как краде украински деца. На фронта в Украйна равновесието остава