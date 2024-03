Щети, разрушения и жертви: Ужасът в Украйна след поредното руско зверство (ВИДЕО и СНИМКИ)

Още: Русия удари по ВЕЦ "Днепър", има данни за обстрел на АЕЦ "Запорожие" (ВИДЕО)

"Светът вижда целите на руските терористи възможно най-ясно: електроцентрали и линии за доставка на енергия, язовир с водноелектрическа централа, обикновени жилищни сгради и дори тролейбус. Русия воюва с ежедневието на хората. Изказвам съболезнования на близките на загиналите от този терор", написа в социалните мрежи президентът Володимир Зеленски.

Както стана ясно, при ВЕЦ-а е ударен тролейбус, но не се знае дали и колко души е имало в него. Избухнал е пожар, но местните власти твърдят, че всичко е под контрол и няма скъсване на язовирната стена.

‼️ Russia has carried out the most large-scale attack on the Ukrainian energy sector in recent times - Energy Minister German Galushchenko



Details of the overnight missile attack:



▪️ There is a hit and damage to generation facilities, power transmission and distribution system… pic.twitter.com/RvoLDO3oO7