Щом ви е безразлична съдбата на Украйна, няма да получавате услуги: Украинските консулства спират да обслужват мъжете в чужбина

Единствената услуга, която за момента остава достъпна за украинските мъже зад граница, е да получат удостоверения, с които да се завърнат в Украйна.

Ситуацията бе коментирана от външния министър на Украйна Дмитро Кулеба, който написа в социалната мрежа Х:

"Човек във военна възраст отива в чужбина, с което показва на страната си, че нейното оцеляване не го вълнува, а след това идва и иска да получава услуги от тази държава. Не става така. В страната ни има война. Престоят в чужбина не освобождава гражданите от задълженията им към тяхната родина." Затова, пояснява първият дипломат на Украйна, с прекратяването на услугите на консулствата ще бъде възстановено равнопоставеното и справедливо отношение към всички украински мъже - тези, които са останали в страната си, и тези, които са предпочели да заминат извън граница.

Protecting the rights and interests of Ukrainian citizens abroad has always been and remains a priority for the MFA. At the same time, under the circumstances of Russia’s full-scale aggression, the main priority is to protect our Homeland from destruction.



How it looks like now:…