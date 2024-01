Шутове и шамари кой където свари: Чеченци бият руски постови. Украинците спряха тока на Макеевка (ВИДЕО)

При проверка на документи на командир Ваха Хамбулатов, проверяващият установява, че те са нередовни. Реакцията - пътуващите с Хамбулатов чеченци изкачат и "наритват" постовия, като заплашват и да го разстрелят: пореден пример за дисциплината и реда в редиците на втората армия в света: "Убиваш хора безнаказано и ти плащат": Ужасно ВИДЕО защо руснаците се бият в Украйна

Curious situation happened in occupied Melitopol, where commander of Akhmat-Vostok Battalion was apparently stopped at a checkpoint, his paperwork was not up to date, but instead of sorting this out, they nearly shot the serviceman who stopped them. pic.twitter.com/h2GZ6MVwBI