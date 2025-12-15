Сигнал срещу Илхан Кючюк може да вземе имунитета му като евродепутат

Евродепутатът от ДПС/"Обнови Европа" Илхан Кючюк, който е част от лагера около почетния председател на "Движението за права и свободи" Ахмед Доган след разцеплението на партията, е заплашен от това да му бъде снет имунитетът. Новината съобщи самият председател на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент, посочвайки, че поводът за това е сигнал срещу него. Кючюк обаче не предоставя повече подробности в публикацията си във Facebook.

Още: Доган извади Кент Флош Роял. Остава и да го изиграе добре

Искането за сваляне на имунитета ще бъде внесено още през тази пленарна седмица на Европейския парламент, добавя евродепутатът.

Сигнал срещу Илхан Кючюк: Цели се да се "постави под съмнение името ми"

"Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите. Институциите са длъжни да направят проверка при всеки подаден сигнал. Ще съдействам напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Нямам какво да крия. Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации", написа Кючюк.

Още: Целта им не е да преяждат с власт: Илхан Кючюк защити хората на Доган

"Не се крия зад имунитет. Имунитетът в ЕП не е лична привилегия на евродепутата. Той е гаранция за независимостта на институцията, която позволява на евродепутатите да изпълняват мандата си свободно, и се разглежда по установена процедура. В рамките на тази процедура ще съдействам изцяло, така както съм го правил винаги", уточни още той.

Той написа, че през годините е "устоявал на немалко атаки", отстоявал е позициите си "честно и публично", и ще продължи да го прави.

В позицията му не се посочва кой е източникът на сигнала. Не е ясно също така дали той е подаден от България.

След разцеплението на ДПС Илхан Кючюк критикува остро другото крило на партията, което бе поето от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски под името "ДПС-Ново начало".

Още: "В менгемето между "Магнитски" и медала за заслуги": Илхан Кючюк атакува Пеевски за новата му позиция за Украйна (ВИДЕО)