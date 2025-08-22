Сигнал за бомба опразни парламента на Република Сръбска

Фалшив сигнал за бомба в парламента на Република Сръбска (РС, сръбският ентитет в Босна и Херцеговина), бе подаден днес, предаде БГНЕС. Претърсването на сградата на парламента вече приключи и депутатите влизат свободно. Въпреки че след доклада за бомба, пристигнал в 10:07 местно време, беше обявено, че заседанието ще започне в 11:30, това не се случи. В навечерието на началото на извънредната сесия на Народното събрание на Република Сръбска бе получен анонимен сигнал за поставена бомба в сградата на парламента.

След сигнала депутати, министри в оставка, журналисти и персонал напуснаха сградата на Народното събрание.

Извънредна сесия

Народното събрание на Република Сръбска ще разгледа на извънредна сесия приемането на решение за свикване на референдум относно решенията на Съда на Босна и Херцеговина и Централната избирателна комисия, издадени на отстранения президент Милорад Додик.

Депутатите ще бъдат информирани за решението на Съда на Босна и Херцеговина и решението на ЦИК за прекратяване на мандата на Додик, както и за позицията на Народното събрание относно бъдещата дейност на институциите на Република Сръбска.

В дневния ред е и приемането на оставката на министър-председателя на Република Сръбска Радован Вишкович.

На депутатите ще бъде представен и Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за референдума и гражданската инициатива по спешна процедура.