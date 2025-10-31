След оттегляне от Истанбулската конвенция: Хиляди протестират в Латвия (ВИДЕО)

В Латвия избухва политическа буря, а хиляди излязоха на протест в Рига, след като парламентът гласува страната да се оттегли Истанбулската конвенция — международен договор, целящ да защити жените от насилие. Но последната дума все още не е произнесена - президентът Едгарс Ринкевичс има десет дни и може да върне закона за преразглеждане.
ОЩЕ: Латвия се оттегли от Истанбулската конвенция
Демонстрантите призова балтийската страна да остане в споразумението на Съвета на Европа. Според полицията протестът е бил един от най-големите в Латвия през последните години, като в него са взели участие около 5000 души.
Latvia moves to quit the Istanbul Convention — thousands protest in Riga— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2025
A political firestorm is erupting in Latvia. After 13 hours of debate, parliament voted to withdraw from the Istanbul Convention — an international treaty aimed at protecting women from violence. But the… pic.twitter.com/j3pUZJKsQT
Решението предизвика обществена реакция. Хиляди хора се събраха в Рига, обвинявайки властите, че "копират Русия". Москва никога не подписа конвенцията, докато Латвия я ратифицира през 2024 г. Сега страната прави рязък завой, настоявайки, че може да се бори с домашното насилие "без международни договори".
Заложен е не само международни ангажименти, но и обществено доверие. Критиците предупреждават, че този ход вреди на жените и уронва репутацията на Латвия в Европа.
