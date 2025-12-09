След украинската атака: Сизранската рафинерия спря работа (ВИДЕО)

Руската нефтопреработвателна рафинерия в Сизран на река Волга спря преработката на петрол, след като бе поразена при украинска атака с дронове на 5 декември. Това съобщиха два източника от индустрията, цитирани от Ройтерс.

Украинската армия съобщи в петък, че през нощта е нанесла удари с дълъг обсег по нефтопреработвателния завод в руския град Сизран и пристанището Темрюк в Краснодарския край. Източниците съобщиха, че дроновете са ударили инсталацията за пречистване на суров нефт CDU-6. Това е основно съоръжение, което беше атакувано от дронове и през август и се наложи да бъде ремонтирано в продължение на две седмици.

Ukrainian forces successfully hit a Russian natural gas terminal at the port of Temryuk this evening, setting the facility ablaze.



Seen here, a massive fire rises above the area. pic.twitter.com/4uYcktlog3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 4, 2025

Един от източниците заяви, че най-новите ремонтни работи може да продължат около месец. Собственикът на рафинерията „Роснефт“ (ROSN.MM) не отговори на запитване за коментар от страна на Ройтерс.

През миналата година рафинирането на петрол в завода в Сизран е било значително под капацитета му, като е достигнало около 90 000 барела на ден, или 4,3 милиона тона, според източници от индустрията. През миналата година заводът е произвел 800 000 тона бензин, 1,5 милиона тона дизел и 700 000 тона мазут.

