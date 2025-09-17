Следващите санкции срещу Русия: Къде се прицели ЕС

Следващите санкции на ЕС срещу Русия трябва да засегнат по-силно руските банки и енергийни компании, както криптовалутите, заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след седмичното заседание на еврокомисарите.

Тя отбеляза, че ЕК съгласува тясно със САЩ новите мерки. По нейните думи скоро комисията ще представи предложение със списък за допълнителни санкции, който подлежи на одобрение от Съвета на ЕС.

В последните дни Русия разширява войната в Украйна с навлизането в Полша и Румъния, посочи тя по повод инцидентите с руски дронове. По нейните думи това е следваща и по-опасна фаза от войната. Според нея руският президент Владимир Путин подлага на проверка Запада и, ако усети някаква слабост, ще продължи с натиска.

Европа трябва да отговори твърдо, каза Калас. Основна част от усилията за прекратяване на конфликта са насочени към ограничаване на достъпа на Русия до средства за водене на война, поясни тя.