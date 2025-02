Снежна буря в Швеция предизвика невиждани верижни катастрофи (СНИМКИ)

Силната снежна буря в Източна Швеция предизвика две верижни пътни произшествия, при които се сблъскаха десетки превозни средства, а над 100 души се нуждаят от болнично лечение. Местните медии разпространиха кадри, на които се вижда как десетки автомобили и камиони се блъскат едни в други.

„Общо 106 души са били откарани в болница за лечение след инцидента на път Е18“, съобщиха властите. Там са се сблъскали около 95 превозни средства. Произшествията са създали голямо напрежение в системата на здравеопазването в региона на Упсала, а местното правителство обяви извънредни мерки. До късните часове на 15 февруари болниците са овладели ситуацията. Говорител на полицията заяви пред обществената телевизия SVT, че случилото се напомня на „сцена от антиутопичен филм“, съобщи БГНЕС.

🇸🇪 Heavy snow in Uppsala County, Sweden leads to two massive pileups on E4 and E18 highways, hospitalizing 106 people, with two in ICU. pic.twitter.com/U7Jq0fS7Vr