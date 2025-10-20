Срив на някои от най-големите мобилни приложения и интернет услугите

Войната в Украйна:

20 октомври 2025, 11:05 часа
Някои от най-популярните приложения и уебсайтове в световен мащаб внезапно спряха да работят в понеделник сутрин - Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva, според уебсайта за проследяване Down Detector. Проблемите изглежда са свързани с Amazon Web Services, който предлага инфраструктура, която е в основата на голяма част от съвременния интернет.

Компанията е наблюдавала "повишени нива на грешки" и забавяния с "множество AWS услуги", се казва на страницата за състоянието на услугите. Проблемите започнаха около 8 часа сутринта във Великобритания или полунощ тихоокеанско време.

На уебсайта за състоянието на услугите на Amazon е публикувана актуализация, която ясно показва, че компанията изпитва проблеми в съоръженията си в Северна Вирджиния. Проблемите засягат Amazon DynamoDB и Amazon Elastic Computer Cloud, които позволяват на компаниите да наемат хранилища и компютри, за да управляват услугите си.

Снимка: iStock

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
