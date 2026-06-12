Стармър няма да подава оставка, взел е мерки за отбраната след напускането на ресорните министри (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър заяви пред BBC, че е взел резки и строги решения за увеличаване на харчовете за отбрана, и подчерта, че това ще бъде „първият приоритет при всеки преглед на разходите“ Той също така сподели, че е негов „дълг“ да продължи да изпълнява функциите на министър-председател. Коментарите му идват ден след оставката на министъра на отбраната Джон Хийли, който каза на премиера, че предстоящият план за разходите „е далеч от необходимото за отбраната“.

След това министърът на въоръжените сили Ал Карнс последва примера на Хийли и подаде оставка заради финансирането на армията.

Карнс каза пред BBC, че планът за инвестиции в отбраната не е „достатъчно трансформиращ“ и е насочен към миналото, а не към бъдещето.

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Стармър няма да подава оставка

Сега Киър Стармър заяви, че е взел „твърди решения“ за увеличаване на разходите за отбрана. Той не иска да „потопи“ страната в „хаоса“ на избори за нов лидер, но ако това се случи, ще се бори, обяви министър-председателят на Обединеното кралство.

Keir Starmer:



I'm not going to walk away. I don't think we should plunge the country into the chaos of a leadership election.



And let me just be clear with you, that's not about personal vanity, it's not about a stubbornness, it's out of a very deep sense of duty. I was elected… — Clash Report (@clashreport) June 12, 2026

"И нека да бъда напълно ясен - това не е въпрос на лична суета, нито на упоритост, а произтича от дълбоко чувство за дълг. Бях избран, за да служа на тази страна", заяви Стармър в интервюто за Крис Мейсън.

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