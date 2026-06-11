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Удар по Киър Стармър: Министърът на отбраната подаде оставка

11 юни 2026, 14:45 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Удар по Киър Стармър: Министърът на отбраната подаде оставка

Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка в изненадващ ход, като обвини премиера Киър Стармър и Министерството на финансите, че не осигуряват достатъчно средства за укрепване на отбраната на страната. В писмо до министър-председателя Хийли заявява, че правителството не е успяло да отговори на нарастващите предизвикателства пред националната сигурност.

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"Вие не успяхте, а Министерството на финансите не пожела да осигури ресурсите, от които страната се нуждае, за да се защити в този момент на нарастващи заплахи", пише той.

Оставката идва на фона на продължаващи спорове около дългоочаквания План за инвестиции в отбраната, който трябва да очертае финансирането на британските въоръжени сили през следващото десетилетие. Правителството вече отложи публикуването на документа, а според медийни информации предвидените средства са значително под исканията на Министерството на отбраната.

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Решението на Хийли представлява сериозен политически удар за правителството на Киър Стармър и може да засили дебата за готовността на Великобритания да отговори на нарастващите геополитически и военни рискове.

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Великобритания министър на отбраната Киър Стармър Джон Хийли
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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