Удар по Киър Стармър: Министърът на отбраната подаде оставка

Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка в изненадващ ход, като обвини премиера Киър Стармър и Министерството на финансите, че не осигуряват достатъчно средства за укрепване на отбраната на страната. В писмо до министър-председателя Хийли заявява, че правителството не е успяло да отговори на нарастващите предизвикателства пред националната сигурност.

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"Вие не успяхте, а Министерството на финансите не пожела да осигури ресурсите, от които страната се нуждае, за да се защити в този момент на нарастващи заплахи", пише той.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Оставката идва на фона на продължаващи спорове около дългоочаквания План за инвестиции в отбраната, който трябва да очертае финансирането на британските въоръжени сили през следващото десетилетие. Правителството вече отложи публикуването на документа, а според медийни информации предвидените средства са значително под исканията на Министерството на отбраната.

Решението на Хийли представлява сериозен политически удар за правителството на Киър Стармър и може да засили дебата за готовността на Великобритания да отговори на нарастващите геополитически и военни рискове.