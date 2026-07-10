ООН призна: Акушерското насилие е системен проблем

Специалният докладчик на ООН за насилието срещу жени и момичета Рим Алсалем представи своя доклад „Насилие срещу майки“, в който се отбелязва, че жените по света са изправени пред системна дискриминация, свързана с майчинството. Отделен раздел е посветен на репродуктивното и акушерското насилие. Авторката идентифицира тези проблеми като медицински интервенции без свободно и информирано съгласие, нарушения на поверителността, отказ да се позволи на избран придружител да присъства на раждането, пренебрегване на болката и усложненията, сегрегация на жените по етническа или кастова принадлежност и принуда за аборт.

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Без психологическа подкрепа

В документа се отбелязва също, че жените, претърпели спонтанен аборт или мъртво раждане, често не получават необходимата им психологическа подкрепа. Докладът подчертава, че бременните жени са особено уязвими към физическо и сексуализирано насилие. Според Алсалем насилието от страна на интимния партньор увеличава риска от спонтанен аборт и смърт, докато самоубийствата, свързани с домашно насилие, икономическа несигурност и липса на подкрепа, са сред причините за майчината смъртност през първата година след раждането.

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Насилие срещу майката

Една от ключовите констатации на документа е връзката между насилието срещу майката и насилието срещу детето. Според специалния докладчик, заплахите за отнемане на деца или за нараняване могат да бъдат използвани като инструмент за контрол върху жените, а в правни спорове твърденията за домашно насилие често се игнорират, което увеличава риска майката да загуби попечителство.

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В раздела за сурогатното майчинство Алсалем повтаря констатациите от доклада си от 2025 г. Тя смята, че сурогатните майки могат да се сблъскат с експлоатация, принудителни медицински процедури, контрол от страна на агенции и клиенти и задължително изоставяне на детето след раждането.

Законодателството

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Такива доклади не променят директно законодателството, но могат да формират основата за нови международни инициативи и национални реформи. Като пример е цитирана декларация, представена през юни 2026 г. от група държави, призоваваща за глобален мораториум върху сурогатното майчинство и разработване на международна забрана.

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Както изданието „Гласная“ съобщи по-рано, предложените в доклада практически мерки включват включване на майчинския статус в антидискриминационното законодателство и правителствената статистика, създаване на гаранции за изплащане на издръжка, преразглеждане на правилата за разглеждане на дела за настойничество, развитие на специализирана акушерска помощ, финансиране на приюти за майки с деца и разширяване на социалната закрила за жени, извършващи неплатен труд по грижи.

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Според Рим Алсалем майчинството не трябва да се разглежда като лична отговорност на жената, а като въпрос на публично право, изискващ всеобхватна защита от страна на държавата.

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