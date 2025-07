Тръмп дава на Украйна милиарди от замразени руски активи? Москва се активизира в забравена досега част от фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви по време на визитата на руския външен министър Сергей Лавров, че страната му е готова "безусловно да подкрепи" всички действия на Москва във войната в Украйна. Диктаторът се срещна с ръководителя на руското МВнР в източния крайбрежен град Уонсан, където двете държави потвърдиха по-нататъшно сътрудничество по подписаното миналата година споразумение за партньорство, което включва и пакт за взаимна отбрана при нападение срещу една от страните.

"Ким Чен Ун потвърди готовността на КНДР (Корейската народнодемократична република) безусловно да подкрепи и насърчи всички мерки, предприети от руското ръководство за отстраняване на първопричините за украинската криза", съобщи държавната информационна агенция на Северна Корея, цитирана от CNN. "Първопричините" за войната е израз, употребяван често от режима в Кремъл, за да оправдае пълномащабната си агресия от февруари 2022 г. насам. Диктаторът Владимир Путин и подчинените му описват тези "първопричини" като разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско ("русский мир") от страна на украинското правителство, включително на православието, езика, културата и медиите.

Междувременно Лавров заяви, че Северна Корея сама предложила да помага в "специалната военна операция", както режимът в Кремъл нарича войната в Украйна. Посещението му се провежда в ключов момент за руско-севернокорейските отношения. По данни на украинското разузнаване - Пхенян планира да изпрати допълнително 25 000-30 000 военнослужещи в подкрепа на настъплението на Москва в Украйна. Че ще има допълнителен брой войници в тази посока, потвърждава и южнокорейското разузнаване, но според него числото ще е по-малко.

"Пътуването може допълнително да укрепи съюза, което може да промени не само хода на войната, но и динамиката на сигурността в Азия", се отбелязва в статията на севернокорейската държавна информационна агенция.

Русия също така стана зависима от Северна Корея за допълнителни оръжия. Наръчниците за обучение на севернокорейската артилерия са преведени на руски език, което показва както повсеместното разпространение на тези оръжия, така и нарастващата оперативна съвместимост между въоръжените сили на Москва и Пхенян.

Междувременно сателитни снимки, получени от CNN, показват товарни самолети и транспортни кораби, пътуващи между Северна Корея и Русия, което свидетелства за широка военна логистика между двете страни.

Тръмп с нов подход в помощта за Украйна?

Докато продължават спекулациите какви оръжия и на каква стойност САЩ може да изпратят на Украйна, както и дали президентът Доналд Тръмп за първи път ще използва опцията на т.нар. президентско правомощие за изтегляне на запаси директно от Пентагона, CBS News излезе с интересна информация. Републиканецът може да предостави ново финансиране на Киев, включително 5 милиарда долара от замразени руски активи.

Позовавайки се на дипломатически източници, медията съобщава, че новото финансиране може да има за цел да изпрати сигнал на Русия, която през последните дни засили ракетните и безпилотните удари по Украйна. Тръмп разполага с 3,85 млрд. долара, останали от предишната администрация, които може да похарчи за военна помощ за Украйна. Бивши официални лица също така заявиха пред американския канал, че президентът има право да конфискува около 5 млрд. долара руски чуждестранни активи и да изпрати тези средства на Украйна, въпреки че нито той, нито бившият президент Джо Байдън все още не са използвали това правомощие. Засега няма официален коментар по темата от Белия дом.

Володимир Зеленски: Руският терор продължава

Русия продължава с убийствата на цивилни украинци и използва специфична тактика на терор срещу Украйна, нанасяйки удари с голям брой дронове и други оръжия за въздушно нападение, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. Те "нанасят концентрирани удари по един или друг град. Те се опитват да поддържат броя на тези удари на ниво от около 300 "Шахед"-а, сподели украинският лидер. Целта - да се претовари украинската противовъздушна отбрана.

В нощта на 11 срещу 12 юли Русия нанесе още един мащабен удар с дронове и ракети срещу Украйна, като изстреля общо над 600 - това беше третият комбиниран удар с над 500 дрона и ракети само през юли. Отново имаше жертви и ранени, като бяха поразени градове далеч от фронтовата линия - например Лвов и Черновци: Русия с множество удари срещу цивилни в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ).

"Над 80% от украинците живеят в състояние на хроничен стрес", заяви първата дама Олена Зеленска по време на Конференцията за възстановяване на Украйна, която се проведе в Рим. Тя подчерта, че поради постоянните заплахи от ракетни атаки, загуби и нестабилност повечето граждани живеят в условия, несъвместими с нормалния живот.

🔴 "Over 80% of Ukrainians are living in a state of chronic stress" — Zelenska



The emotional speech by Ukraine’s First Lady was delivered at the Ukraine Recovery Conference held in Rome. Olena Zelenska emphasized that due to constant threats of missile attacks, losses, and… pic.twitter.com/0KEhQUIGF7 — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2025

На този фон - първият заместник-министър на външните работи на Украйна Серхий Кислица заяви, че Истанбулският формат за преговори с Русия се е изчерпал. Москва и Киев проведоха два кръга преговори в Турция през май и юни, като Путин изпрати делегация на много ниско ниво, без мандат да взема важни решения. Не беше постигнат никакъв прогрес за спиране на огъня, защото Русия продължава да отказва. Според Кислица не е имало истински преговори - Москва е дошла с ултиматум. Руснаците категорично отхвърлиха каквото и да е безусловно прекратяване на огъня преди срещата на върха на лидерите и поискаха Украйна първо да приеме техните условия - по същество, капитулация.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Отново повишение във военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 12 юли е имало 200 бойни сблъсъка, което е с 14 повече от предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 179 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 44 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 38 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5635 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 100 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 3956 FPV дрона "камикадзе", което е с около 560 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 61 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление са блокирани още 12 атаки. Иначе на второ място по най-голям брой сражения за пореден ден е Лиманското направление - с 28 нападения на силите на Путин. В Курска и Сумска област са станали 18 сблъсъка, в Северското направление - 15, в Торецкото направление - 12, в Харковска област - 11 (предимно в северната част, при Вовчанск), в Купянското направление - 10.

Rare footage shows a German supplied Skynex air defense system in action, targeting Russian kamikaze drones. pic.twitter.com/wZU0yMNBSX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2025

Наскоро руските сили напреднаха от международната граница към Велики Бурлук в североизточната част на Харковска област - вероятно в опит да свържат руските операции край Вовчанск с тези край Дворична. Предполагаемата им цел е да улеснят усилията си за създаване на буферна зона по международната граница, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Вижте карта на този район, изработена от украинската мониторингова група DeepState:

Геолокализирани кадри, публикувани на 12 юли, показват, че руските сили наскоро са напреднали югозападно от Милово (североизточно от Велики Бурлук - малката червена зона на картата вдясно, между двете направления). Елементи от руския 83-ти мотострелкови полк от 69-а мотострелкова дивизия на 6-а армия със смесени въоръжения и 72-ра мотострелкова дивизия на 44-и армейски корпус за първи път напреднаха в централната част на Милово в началото на юли 2025 г. 83-ти полк защитаваше Белгородска област от ограничени украински атаки в най-северозападната част през март и април 2025 г., а елементи на 72-ра мотострелкова дивизия участваха във връщането на Курска област и атакуваха в северната Сумска област на Украйна през пролетта и началото на лятото. Съобщава се, че някои елементи на 72-ра мотострелкова дивизия продължават да действат в северната част на Сумска област, въпреки че руското военно командване явно наскоро е пренасочило други елементи на дивизията и 83-ти мотострелкови полк към направлението при Велики Бурлук.

Този район на международната граница между направленията Вовчанск и Купянск до голяма степен беше неактивен през последните две години на войната, а преместването на елементи от полк и дивизия в района показва, че руското военно командване може би се готви да започне по-съгласувана настъпателна операция там, смятат експертите от ISW. Говорителят на украинската Харковска група войски подполковник Павло Шамшин заяви на 8 юли, че руснаците са засилили атаките си край Милово и използват артилерийска подкрепа и дронове, за да нанасят удари по украинските позиции в района. Дни по-късно руските военни блогъри започнаха да твърдят, че руските сили обстрелват Хатнье (югозападно от Милово) и Велики Бурлук, за да улеснят по-нататъшното напредване към Хатнье и Амбарно (южно от Милово). Украинският генерален щаб съобщи, че руските сили атакуват и край Чухуновка, т.е. северозападно от Милово.

Преди това, през януари 2025 г., руски и украински източници предполагаха, че руските сили възнамеряват да настъпят към Велики Бурлук от северозапад - край Вовчанск - и от югоизток - край Дворична, а ISW отбелязваше по това време, че руснаците могат да прекарат от шест месеца до една година в опити да настъпят към Велики Бурлук от тези райони, преди да успеят наистина да застрашат селището. През последните шест месеца руските сили не успяха да напреднат съществено към Велики Бурлук откъм Вовчанск или Дворична и изглежда, че руското военно командване активира друг път за настъпление към населеното място.

През последните 10 дни руските сили са напреднали на около пет километра от международната граница и изглежда, че поддържат позиции на около 16 километра североизточно от Велики Бурлук. Вероятно първо ще опитат да превземат Хатнье, преди да атакуват по-нататък към селището. В района обаче има водни обекти, които са предизвикателство - включително река Велики Бурлук. Тя минава по протежение на линията Шевченково-Михайловка-Велики Бурлук. Тази линия от селища, разположени покрай реката, може да представлява сериозна бариера за руските войски, ако украинските сили решат да се защитават тук. Руското военно командване почти сигурно трябва допълнително да подсили частите в този район, ако възнамерява да проведе организирана настъпателна операция срещу Велики Бурлук. Русия може да подсили тези усилия по-бързо, ако успее да напредне бързо в този неактивен досега район. Завземането на Велики Бурлук от руските сили би усложнило отбраната на Украйна в направленията Вовчанск и Дворична (Купянското направление), тъй като руснаците вероятно ще могат да използват артилерия от достатъчно близко разстояние, за да прекъснат украинските наземни комуникационни линии и да нанасят удари по фронтовите и близките до тила украински позиции в двата сектора.

Сривът на украинската отбрана в районите на Вовчанск и Дворична би позволил на руските сили да създадат предвидената от тях буферна зона за "защита" на Белгородска област от украински обстрел в поне един район на северната част на Харковска област. Линията Вовчанск-Велики Бурлук-Дворична също би могла да послужи като важен отбранителен пояс в рамките на руска буферна зона, ако руснаците успеят да обединят настъплението си от тези три направления в средносрочен и дългосрочен план, анализират експертите от вашингтонския мозъчен тръст.

В Харковска област действа украинската Трета отделна танкова бригада, която е атакувала от близко разстояние руски позиции с помощта на Т-72 и бронирана бойна машина БТР-4Е "Буцефал" - вижте ВИДЕО 18+.

Междувременно ситуацията за украинците не е никак розова в съседната Сумска област, твърдят руски източници. Според тяхната информация селището Кондратовка, на северния фланг на град Суми, е напълно обкръжено. Съобщава се, че 9-и мотострелкови полк на украинската армия не е успял да помогне на 30-и полк да пробие обкръжението - полкът явно остава в капан. Вода и боеприпаси се доставят само с дронове.

Russian sources report a critical situation in occupied Kindrativka, Sumy region. The 9th Motorized Rifle Regiment has reportedly failed to assist the 30th Regiment in breaking the encirclement. According to them, Kindrativka is now fully enricled, with water and ammo only being… pic.twitter.com/Bp7FcHKGxN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 12, 2025

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" съобщава, че в Сумска област украинците все пак контраатакуват край Кондратовка и Андреевка. "Нашите ги обстрелват с ФАБ (тежки бомби, бел. ред.) и в близък бой, а в района на Юнаковка се опитват да постигнат успех", пише каналът. "В Харковското направление повече от година интензивни боеве в района на Вовчанск реално не позволяват на нито една от страните да промени сериозно ситуацията. В Купянското направление съобщенията за обкръжаването на Купянск чрез превземането на Соболевка и Московка все още не са намерили визуално потвърждение и предизвикват ропот сред фронтоваците в областта", признава "Два майора".

Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от армията с позивна "Алекс", обръща внимание на случващото се на административната граница на Донецка с Днепропетровска област. Там, където руските сили искат да нахлуят в Днепропетровска област само с пропагандни, а не със стратегически цели, към момента няма никакви значителни промени. Става въпрос за Ноповапловското направление. Ситуацията в района на Новомиколаевка е "стабилна, врагът е по-активен на север, в района на Новосергеевка, тъй като има възможност да заобиколи реката, по която минава част от административната граница на Днепропетровска област; но и там руснаците не правят много", пише украинският канал.

Тактическата ситуация сега е по-сложна в района на Удачно, казва той, като има предвид селището, намиращо се западно от Покровск и североизточно от Новомиколаевка. "Характерни за този момент са щурмовите действия: мотоциклети, автомобили, плюс пехота, но в тези части организацията в това направление доста куца или просто са загубени в себе си, защото когато не щурмуват, глупаво се лутат из полетата и не знаят накъде да тръгнат", пише "Офицер+" за руските сили.

Всъщност има потвърден руски напредък в северозападната част на Новохатско - селището е югозападно от Новопавловка, която е в Днепропетровска област. Самото Новохатско е в Донецка област. Към Новопавловка руснаците опитват да атакуват от югозапад, от юг и от изток.

Украинските сили пък са успели да си върнат позиции в Покровското направление - те са напреднали южно от Удачно, пише ISW на база на геолокализирани кадри.

Война на дронове

Министерство на отбраната на Русия съобщава, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са "унищожили" 36 украински дрона над Белгородска, Воронежка, Липецка и Нижегородска област. Украински безпилотен самолет е атакувал частен дом в село Мелихово в Белгородска област. Двама цивилни са били ранени, твърдят местните власти. Жена е със закрита черепно-мозъчна травма и ожулвания по лицето, а съпругът ѝ е с натъртена ръка, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. Ранените са откарани в болница.

Руският терор продължава, макар и в по-малки мащаби през изминалата нощ. Руснаците са атакували Украйна с 60 дрона. Към 9 ч. тази сутрин, 13 юли, противовъздушната отбрана е свалила 20 от тях – в северната, източната, западната и централната част на страната, съобщават Военновъздушните сили на Украйна. Освен това 20 други безпилотни машини са обезвредени с електронно заглушаване. Останалите 20 са нанесли щети на пет места, гласи сводката. Очаква се по-подробна информация.

Засега се знае, че в Днепропетровска област руснаците са унищожили учебно заведение. През нощта руски безпилотни самолети са атакували село Межова в района на Синелник. В резултат на това са се запалили покривът и вторият етаж на учебното заведение. Пожарът е потушен на площ от 800 кв. м, съобщават от Държавната служба за извънредни ситуации. В гасенето са участвали 14 спасители и три единици техника. Не се съобщава за жертви и ранени.