Агрегатният завод във Вовчанск бил освободен с прякото участие на Кирило Буданов (ВИДЕО)

Началникът на украинското разузнаване Кирило Буданов е бил с войниците, когато през септември те освободиха химическия (агрегатен) завод във Вовчанск, Харковска област. Това разказа командирът на специалната част на Главното разузнавателно управление (ГУР) „Стугна“ в ефира на украинската национална телевизия на 9 октомври.

Още: След ръкопашни боеве: Украинските бойци освободиха напълно химическия завод във Вовчанск (ВИДЕО)

Буданов е присъствал на „ключовия етап“ на операцията. „Той беше там в продължение на няколко дни, като пряко ръководеше мисията“, каза командирът с кодово име Linux. „Това определено повишава бойния дух на войниците и ги мотивира“.

🇺🇦 Head of the GUR Kyrylo Budanov personally took part in the operation in Vovchansk and led the liberation of the aggregate plant, according to intel officer "Linux."



"Kyrylo Oleksiyovych was with us at a key stage for several days, directly overseeing the mission. It motivates… pic.twitter.com/a0I41fN8Ag