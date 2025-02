"Великата" руска инженерна мисъл: Селскостопански мрежи срещу украинските дронове (ВИДЕО)

Руската армия отново изненада света с иновации в отбраната! Срещу украинските дронове, които все по-често "посещават" стратегически обекти в, руските военни са намерили революционно решение – селскостопански мрежи. Да, точно онези, които иначе служат за защита на реколтата. Причината - Украйна не спира с атаките с дронове не само по ключови места на фронта, но и по енергийни съоръжения в Русия.

Снимки и видеа, разпространяващи се в социалните мрежи, показват как бойни машини, радарни станции, складове с боеприпаси и дори пътя от Бахмут до Часов Яр, вече са покрити с железни мрежи. Очевидно логиката е проста – ако мрежите могат да спрат врабчета, защо да не спрат и високотехнологични безпилотници? Още: Защита от дронове: С рекорд Украйна "осигури" сериозни печалби за руски строители и производители на мрежи

Russians have repeatedly complained about the number of Ukrainian drones, and this is how they decided to tackle the problem - covering the roads they use with fishing nets. pic.twitter.com/UoWRwsUifl