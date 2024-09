"Тук съм, за да убия Бога на евреите": Мюсюлманка буйства в лондонска църква (ВИДЕО)

Мюсюлманка изкрещя "Аллах Акбар" в лондонска църква и обяви, че е в храма "за да убие Бога на евреите". За случая разказва Daily Mail. Това се е случило преди неделната служба в храма.

Пастор Ригън Кинг се подготвял за богослужение в евангелската църква в Ислингтън, Северен Лондон, като заедно с него са били съпругата му еврейка Рейчъл и малки деца.

Жената е викала ислямски призиви за молитва на арабски, преди директно да се обърне и да протегне ръка към младежите. Пасторът преместил семейството си на безопасно място и изискал жената да напусне сградата, но вместо това тя е станала по-агресивна.

След това бяха извикани служители на столичната полиция, а жената започнала да крещи антисемитски обиди преди да изкрещи: „Тук съм, за да убия Бога на евреите".

'I have come to kill the God of the Jews.'



The Metropolitan Police were urgently called to The Angel Church in Islington, London, after a Muslim woman stormed the building screaming ‘Allahu Akbar’ and ‘I am here to kill the God of the Jews.’



