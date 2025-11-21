Твърде близки с Москва: Мнозинството германци не харесват "Алтернатива за Германия"

Отчетливо мнозинство от германците смятат, че крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AзГ) е твърде близка политически до Москва, показва огласена днес анкета, цитирана от ДПА.

Според допитването на „Политбарометер“ (Politbarometer) за телевизионния оператор ZDF 62% от анкетираните са на мнение, че партията е твърде приятелски настроена към руското ръководство, докато 28% не смятат тази политика за проблем.

Сред поддръжниците на партията само 10% намират отношенията с Москва за твърде близки, 87% не са съгласни с твърдението.

Връзките на партията с Русия предизвикаха разногласия в Берлин в последните седмици, като няколко от нейните депутати пътуваха до Сочи, за да участват в конференция там въпреки водената от руския диктатор Путин война срещу Украйна.

Пътуването бе широко критикувано от германските партии, като консервативният депутат Мартин Хубер обвини АзГ в „държавна измяна“.

Лидерът на АзГ Алис Вайдел също разкритикува пътуването, заявявайки, че не „разбира какво се очаква да правят там“.

Междувременно, друг лидер на партията, Тино Крупала, също предизвика полемика с участието си по-рано тази седмица в токшоу, в което заяви, че в момента не вижда конкретна опасност за Германия от Русия. „Не ми е направил нищо“, каза той за Владимир Путин.

