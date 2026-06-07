Тълпа от над 1 млн. души се събра в Мадрид за среща с папата (ВИДЕО)

Около 1.2 млн. души се осмелиха да се включат в жегата на емблематичния площад "Сибелес" в испанската столица Мадрид с викове, овации и аплодисменти, за да посрещне папа Лъв XIV на втория ден от едноседмичното му апостолско пътуване до континентална Испания и Канарските острови, предаде "Ал Джазира". Именно на площада се очаква да бъде най-голямото събитие по време на посещението му в страната.

Тълпи от хора се струпаха покрай бариери близо до площада – най-известен като сборен пункт за футболните фенове на Реал Мадрид, празнуващи титлите на клуба – развявайки знамена и викайки „Да живее папата“, докато Лъв пристигаше в белия си папамобил за събитието.

Някои хвърляха цветни листенца в знак на отбелязване на пристигането му. „Нека Мадрид продължи да бъде гостоприемен и приобщаващ град, където социалният живот е вдъхновен от истински човешки ценности“, написа папата в книгата за гости, докато получаваше ключа на града от кмета му.

Визитата на папата в Испания

Папа Лъв започна пътуването си в събота, срещайки се с мигранти и бездомни и участвайки в бдение с около 600 000 млади хора в Мадрид. Посещението му от 6 до 12 юни включва също спирки в Барселона и Канарските острови, където ще се срещне с мигранти и бежанци, рискували живота си, преминавайки там от Западна Африка.

Той каза, че се надява посещението, първото му в страна от Европейския съюз извън Италия, да даде пример на света за уважение към „всяко човешко същество“ и призова лидерите да спрат да разделят електората. ОЩЕ: "Войната не решава проблеми": Папата осъди атаките в Украйна