27 май 2026, 12:55 часа
Снимка: Getty Images
"Войната не решава проблеми": Папата осъди атаките в Украйна

Папа Лъв XIV осъди рязката ескалация на войната в Украйна, като заяви пред поклонници по време на седмичната си аудиенция във Ватикана, че изразява съчувствие с цивилните, убити при скорошните атаки. "С безпокойство следя войната в Украйна. Войната не решава проблеми, тя само ги влошава. Тя не изгражда сигурност, а удвоява страданията и омразата", заяви главата на Католическата църква.

"Където падат ракети и дронове се сриват надежди, домове и места за поклонение се разрушават, а невинни животи се разбиват", допълни той.

Преди дни папата призова за мир в Украйна, като заяви, че краят на войната не може да бъде отлаган на фона на опитите на САЩ да посредничат за постигането споразумение между Москва и Киев. 

САЩ се опитват да посредничат между двете страни, но напредъкът е бавен, като Русия изисква Украйна да изтегли силите си от региона на Донбас. Киев се противопоставя на това искане.

война Украйна папа Лъв XIV
Виолета Иванова Редактор
