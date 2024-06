Убийство: Жесток разстрел посред бял ден в Москва (ВИДЕО)

Според информация в руските медии и мрежата от руски информационни телеграм канали като Mash, Baza и т.н., които са в медийната орбита на Кремъл, убитият е 34-годишният Константин Балишански. Той е известен като "бивш скейтър", но по-важното е, че е син на Андрей Балишански. Андрей Балишански е ръководител на Mediasystem Group. Фирмата се занимава с търговия на едро с комуникационна техника, както и технически носители, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.

От публикуваните видеокадри се вижда как Балишански бяга по улицата за живота си и е преследван от маскиран стрелец с изглежда автоматично оръжие, който стреля многократно по жертвата си. В крайна сметка Константин пада и бива доубит с изстрел от упор (ВИДЕО, 18+).

A contract killing in Moscow was caught on CCTV cameras



The shooter managed to escape from the police and a plan "Interception" was declared.



The Kremlin media reported today about a shooting in the north of Moscow. As it turned out, one person died as a result of the shooting.… pic.twitter.com/7wxhP7wPyX